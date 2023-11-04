Paramount+, geçtiğimiz sene başrolünde Haluk Bilginer'i göreceğimiz "The Turkish Detective" dizisini onayladı ve çekimlere başladı. Bugün yayınlanan habere göre dizinin hangi platformda yayınlanacağı belli oldu.

Yazar Barbara Nadel'ın "The Turkish Detective" (Türk Dedektif) isimli polisiye roman serisinden uyarlanacak olan ve aynı ismi taşıyan dizi, geçtiğimiz sene resmî olarak duyurulmuştu. Roman serisinde Müfettiş Çetin İkmen'i canlandıracak olan Haluk Bilginer, dizinin başrolünde yer alacak.

Dizinin başrollerinde Haluk Bilginer'in yanında Yasemin Kay Allen ve Ethan Kai yer alacak. ViacomCBS ve Miramax şirketlerinin diziyi 2021'de yayımlaması bekleniyordu ancak ertelendi. Resmî duyuruya göre The Turkish Detective, bu ay Türkiye'de yayımlanmaya başlayacak.

The True Detective, Turkcell TV+'ta yayımlanacak.

The Turkish Detective dizisi Miramax, Ay Yapım ve Paramount işbirliği ile İstanbul'da çekimlere başlamıştı. Çekimleri devam eden dizinin yönetmen koltuğunda Niels Arden Oplev otururken, senaryoyu ise Ben Schiffer üstleniyor.

İlk sezonun sekiz bölümden oluşacağı söylenen dizide Haluk Bilginer, Dedektif Çetin İkmen'i canlandıracak. Onun ortağı olan Mehmet Süleyman karakterini Ethan Kai, Yasemin Kay Allen'i ise Dedektif Ayşe Farsakoğlu rolünde göreceğiz.

Turkcell TV+'ın X hesabında yaptığı paylaşım ise şöyle

Paramount+'ın orijinal içerik sorumlusu olan Nicole Clemens ise dizi hakkında “Dünyanın en çarpıcı, kültürel açıdan zengin şehirlerinin birinde geçen, evrensel olarak merak uyandıran bir suç gerilim dizisi” tanımlamasında bulunmuştu.

Bu ay yayınlanması beklenen The Turkish Detective dizisi hakkında fikirleriniz neler?