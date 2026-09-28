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The Witcher 3 Remastered ile Grafikler Ne Kadar İyileşecek? İşte Yeni Karşılaştırmalı Ekran Görüntüleri!

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Yarın piyasaya sürülecek olan The Witcher 3 Remastered ile oyunun grafiklerinin nasıl görüneceği gözler önüne serildi.

The Witcher 3 Remastered ile Grafikler Ne Kadar İyileşecek? İşte Yeni Karşılaştırmalı Ekran Görüntüleri!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

The Witcher 3, yeni nesil görsel güncellemelerle geri dönüyor ve Remastered güncellemesi yarın yani 29 Eylül'de oyuncularla buluşacak.

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Sürüm 5.00 olarak adlandırılan The Witcher 3 Remastered, oyunun önceki en güncel sürümü olan 4.04 ile karşılaştırıldı. 4K çözünürlük ve en yüksek grafik ayarlarında gerçekleştirilen bu testler, iki sürüm arasındaki görsel farkları net bir şekilde ortaya koyuyor.

Yenilenen grafikler ve Path Tracing ile oyun nasıl görünüyor?

Yapılan karşılaştırma testlerinde, 4.04 sürümünde Işın İzleme teknolojisi açık tutulurken, Sürüm 5.00’de bu özelliğe ek olarak yeni Path Tracing teknolojisi de devreye sokuldu.

Sadece Remastered sürümüne özel olan Path Tracing, oyun atmosferine ve ışıklandırmalara ciddi bir derinlik katıyor. İncelemelerin oyunun henüz çıkış yapmamış bir sürümünde yapıldığını belirten yetkililer, tespit edilen ufak grafik hatalarının çıkış gününe kadar düzeltileceğini ifade ediyor.

Peki siz The Witcher 3 Remastered'in grafikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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