Thunderbolt Nedir, Thunderbolt 3 ve 4 Arasında Ne Fark Var?

Yeni bir versiyonu ile daha adını tekrar duyduğumuz Thunderbolt, özellikle Apple kullanıcıları tarafından yakından tanınıyor olsa da pek çok kullanıcı bu teknolojiden habersiz. Sizin için Thunderbolt nedir sorusunu yanıtladık ve sistemin iki farklı versiyonu olan Thunderbolt 3 ve Thunderbolt 4 arasındaki farkları tüm detaylarıyla anlattık.

Uzun yıllardır kullanılan bir kablolu veri ve güç aktarım teknolojisi olan Thunderbolt, yeni ortaya çıkardığı bir versiyonu ile adından yeniden söz ettirmeye başladı. Özellikle Apple kullanıcılarının oldukça aşina olduğu bu teknoloji hakkında pek çok kullanıcının kafasında soru işaretleri var. Thunderbolt 3 ile zaten piyasada olan teknoloji, Thunderbolt 4 ile yeni soru işaretlerini de yanında getirdi.

Thunderbolt 3 ile Thunderbolt 4 arasında ne fark var? Thunderbolt 3 kullanıcıları bile böyle bir soruyu sorabiliyorlar. Bu sistemden habersiz olan kullanıcılar için ise Thunderbolt 4 versiyonunun hiçbir anlamı yok. Peki, bu anlatılanlar olarak ne anlama geliyor? Sizin için Thunderbolt nedir sorusunu yanıtladık ve sistemin iki farklı versiyonu olan Thunderbolt 3 ve Thunderbolt 4 arasındaki farkları tüm detaylarıyla anlattık.

Thunderbolt nedir?

Kısaca özetlemek gerekirse Thunderbolt, bir kablolu veri ve güç aktarım teknolojisidir. Intel tarafından tasarlanan Thunderbolt teknolojisi Apple tarafından aktif olarak kullanılıyor. Benzer bir teknoloji olan USB sistemine göre çok daha hızlı ve güvenli bir aktarım yaptığını söylüyor.

Thunderbolt ile birlikte tek kablo üzerinden çok daha hızlı ve güvenli bir veri ve güç akışı sağladığını iddia eden pek çok farklı firma var. Dizüstü bilgisayar odaklı bir teknoloji olduğu için USB-C yani USB Type-C porta sahip ve asıl olarak dizüstü bilgisayarları farklı cihazlara bağlama amacı ile geliştiriliyor ve kullanılıyor.

Thunderbolt 3 ve Thunderbolt 4 arasındaki farklar:

Bağlantı noktaları

Veri aktarım hızı

Güç aktarım hızı

Kullanım mesafesi

Ekran desteği

Güvenlik protokolleri

Yaygın kullanım

Bağlantı noktaları:

Thunderbolt teknolojisi her zaman USB bağlantı noktalarından farklı portlarıyla dikkat çekmiş ve eleştiri almıştır. Ancak Thunderbolt 4 ile birlikte artık söz konusu uyumsuzluk sona eriyor ve başta USB 4 olmak üzere Thunderbolt uyumlu tüm bağlantı noktaları destekleniyor. Böylece pek çok farklı cihaz arasındaki bağlantı sorunu minimuma iniyor.

Veri aktarım hızı:

Thunderbolt 3 40 Gbps aktarım hızına sahip, Thunderbolt 4 de öyle. Ancak aralarında son derece önemli bir fark var. 40 Gbps aktarım hızı Thunderbolt 3 için maksimum hızı ifade ederken; Thunderbolt 4 için minimum hızı ifade ediyor. Yani Thunderbolt 4 uyumlu bağlantı noktaları arasında güçlü bir kablo bağlantısı ile 40 Gbps veri aktarım hızını kolayca yakalayabileceksiniz. Söz konusu veri aktarım hızı USB teknolojisinden kat ve kat daha yüksek bir hız miktarıdır.

Güç aktarım hızı:

Veri aktarım hızları farklı olan Thunderbolt versiyonları arasındaki güç aktarım hızı ise dudak uçuklatacak bir fark yaratmış durumda. Thunderbolt 3 yalnızca 15W güç aktarım hızı sunarken; Thunderbolt 4 doğru şartlar altında 100W güç aktarım hızı sunabiliyor. Bu demek oluyor ki Thunderbolt uyumlu bağlantı noktasına sahip bir cihaz doğru bir kablo ile inanılmaz bir hızda şarj olabiliyor.

Kullanım mesafesi:

USB ve Thunderbolt gibi kablolu veri ve güç aktarım teknolojileri bağlantı kurdukları iki cihaz arasındaki bağlantı kablosu uzadıkça sundukları kaliteden ödün vermeye başlarlar. Ancak Thunderbolt 4 ile bu durum değişiyor. Thunderbolt 3 için maksimum olan 40 Gbps hızı Thunderbolt 4 minimum olduğu için 2 metre uzunluktaki bir kabloya kadar bu hız kolayca korunuyor.

Ekran desteği:

Thunderbolt özellikle dizüstü bilgisayarı farklı aygıtlara bağlamak için kullanıldığı için desteklediği ekran sayısı oldukça önemli. Thunderbolt 3 versiyonunda ekran destek sayısı tekti. Thunderbolt 4 ile iki adet 4K ekran ya da bir adet 8K desteği sunuluyor. Kullanıcıları bir hayli memnun edecek bu özellik; güvenlik, veri aktarım hızı ve güç aktarım hızı gibi farklı özelliklerle birlikte düşünüldüğü zaman son derece güçlü bir tablo ortaya çıkarıyor.

Güvenlik protokolleri:

Thunderbolt her zaman güvenlik konusunda USB’den daha güçlü bir teknoloji olduğunu iddia etmiştir. Thunderbolt 4 ile bildiğimiz güvenlik protokolleri çok daha güçleniyor. Thunderbolt 4 bağlantı sırasında bellek verilerinin bulunduğu alanı tamamen izole ediyor. Böylece doğrudan gelecek bellek saldırının tam anlamıyla önüne geçiliyor. Thunderbolt 4 versiyonu sunduğu bu güvenlik hizmetlerini sahip olduğu Intel VT-d tabanlı korumaya borçlu.

Yaygın kullanım:

Thunderbolt 4 versiyonu henüz kullanıcılarla buluşmadığı için uzun bir süre daha en yaygın versiyon Thunderbolt 3 olacak gibi görünüyor. Ancak Thunderbolt 4 çıktıktan sonra USB 4 ve diğer versiyonlarla uyumu sayesinde çok daha yaygın kullanılabilecek durumda olacak. USB kadar yaygın bir kullanıma ulaşacağı düşünülmüyor ancak iki teknoloji de yeni versiyonlarda birbirine uyumu göz önüne aldığı için yakın bir gelecekte ortak port ve bağlantı noktaları oldukça yaygınlaşacaktır.

Sizin için Thunderbolt nedir, Thunderbolt 3 ile Thunderbolt 4 versiyonları arasındaki farklar nelerdir gibi merak edilen tüm soruları detaylarıyla yanıtladık. Kablolu veri ve güç aktarım hizmetleri her geçen gün güçlenmekle birlikte farklı teknolojilerin birbirine yaklaştığı da görülüyor.