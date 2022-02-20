TikTok’ta 20 milyondan fazla takipçisi olan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, uzun süre aktif olmamasından sonra YouTube hesabından paylaştığı video ile estetik ameliyat sürecine girdiğini açıkladı. Estetiklerin ardından bambaşka biri olan Mika Can Raun’a sosyal medyadan hem olumlu hem de olumsuz tepkiler geldi.

TikTok fenomenleri arasında son dönemde fazlasıyla popülerleşen Mika Can Raun, uzun süredir sosyal medya hesaplarının tamamında aktif değildi. Onu seven takipçileri ondan bu kadar uzun süre haber alınamayınca ortaya onun hakkında iddialar atmaya başladı.

Atılan iddialara göre sevilen fenomen estetik ameliyatı sürecine girdiği için bu kadar süredir aktif değildi. Nitekim ortaya atılan iddialar da doğru çıktı. Mika Can Raun, 200.000 aboneli YouTube kanalında 18 Şubat’ta paylaştığı bir videoda estetik operasyonlar geçirdiğini açıkladı.

Sosyal medyada estetik ameliyatı ile gündem olan Mika Can Raun kimdir?

Sıra dışı yaşam tarzı ve giyim tarzı ile takipçilerinin sevgisini kazanan ve kendisine ‘Z Kuşağının Tillahı’ olarak hitap eden Mika Can Raun, şu anda 21 yaşında. Marmara Üniversitesi Senaryo Yazarlığı ve Film Tasarımı bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Mika Raun, aynı zamanda şiir de yazıyor.

Mika Can Raun, estetik yaptırmaya nasıl karar verdi?

Paylaştığı videoda estetik operasyonlar geçirdiğini anlatan Mika Can Raun, bu kararı ani bir şekilde verdiğini belirtti: "Aniden bu kadar hızlı bir şekilde bıçak altına yatabileceğim hiç aklıma gelmezdi. Deli cesareti mi? Gayet benlik bir olay."

Kendisinin son halinden oldukça memnun olduğunu belirten Mika Raun, yüzünde ödem oluşmaması için kombiyi kapatıp soğukta oturduğunu da sözlerine ekledi: "İlk 5 gün firavun gibiydim. Asla hareket etmiyordum. Yüzümde ödem olmaması için evde kombiyi kapatarak oturdum."

Gelen haberlere göre Mika Can Raun’un geçirdiği ameliyat içerisinde dudak dolgusu, burun estetiği, çene törpülemesi, ve alın düzeltme gibi operasyonlar bulunuyor. Bu operasyonların ardından da Mika Can Raun, fotoğraflardan görebildiğiniz gibi bambaşka birine dönüştü.

Mika Can Raun’un estetik ameliyatı sosyal medyada gündem oldu

TikTok’ta 2 milyondan fazla takipçisi olan Mika Can Raun’un yaptığı estetik açıklaması tahmin edebileceğiniz gibi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.Tepkilerin arasında onu destekleyenler çoğunlukta olsa da olumsuz birçok yorum da karşımıza çıktı. Biz de şunu belirtmeliyiz ki 2022 yılında insanların; kişilerin kendi beden ve kişilikleri üzerine bizzat kendi iradeleriyle verdikleri kararları bu kadar sert ve kırıcı bir dille eleştirme hakları olduğunu düşünmeleri ise son derece üzücü ne yazık ki. Dileriz ki bir gün herkes kişinin hayatının sadece kendisine ait olduğunu; bir başkasına zarar vermediği sürece olduğu kişi, verdiği kararlar ve yaptığı şeylerden sadece kişinin sorumlu olduğunu fark edebilir.

Olumlu yorumlarda bulunan insan sayısı da bir hayli fazlaydı