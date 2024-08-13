TikTok, 32 kişilik grup sohbetleri ve özel çıkartmalar ile kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor. 16 yaş üstü için yeni sosyal etkileşim olanakları sunuluyor.

TikTok, kullanıcı deneyimini zenginleştirmek amacıyla platformuna grup sohbetleri ve çıkartmalar gibi yeni özellikler ekledi. Artık kullanıcılar, TikTok üzerinden 32 kişiye kadar grup sohbetleri oluşturabilecek ve mesajlaşmalarında çıkartmalar kullanabilecek.

TikTok, popüler sosyal medya platformları arasında yerini sağlamlaştırmak adına kullanıcılarına yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Son güncellemeyle birlikte, TikTok kullanıcıları grup sohbetlerinde anlık etkileşimde bulunabilecek, ancak bu özellik yaş sınırına tabi.

16 yaş üstü kullanıcılar için TikTok'ta 32 kişilik grup sohbetleri mümkün!

Kullanıcılar bu sohbetlerde aynı anda 32 kişiye kadar katılım sağlayabilecek. Bu özellik yalnızca 16 yaş ve üzeri kullanıcılar için aktif olacak. TikTok, genç kullanıcılarını korumak adına bazı güvenlik önlemleri de ekledi; 16-17 yaş arası kullanıcılar, yalnızca en az bir ortak takipçiye sahip oldukları grup sohbetlerine katılabilecek ve yeni katılımcılar manuel olarak onaylanacak.

Aynı zamanda TikTok kullanıcıları artık doğrudan mesajlarda özel çıkartmalar kullanılabilecek. TikTok, bu özellikle topluluk üyelerinin daha yaratıcı ve eğlenceli bir şekilde iletişim kurmasını hedefliyor.

TikTok'un yeni grup sohbeti ve çıkartma özellikleri, platformun sosyal etkileşim yönünü güçlendiriyor ve kullanıcılarına daha zengin bir deneyim sunuyor. Bu adımlar, TikTok'un yalnızca eğlence değil, aynı zamanda arkadaşlar ve topluluklar arasında daha derin bağlantılar kurmak için de kullanılabileceğini gösteriyor. TikTok’un yeni özelliklerinin kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağı ise merakla bekleniyor.