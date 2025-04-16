TikTok, Google Maps rakibi olacak yeni bir özellik test ediyor. Bu özellik, yorumlar kısmında kullanıcıların videolardaki yerler hakkında Google Maps benzeri incelemeler görmesini sağlayacak.

Kısa video formatıyla sosyal medya platformlarında devrim yaratan TikTok, getirdiği özelliklerle sadece bu tarz platformlara değil, aramadan haberlere kadar farklı türden hizmetlere de rakip olmaya başlamıştı. Şimdi ise yine böyle bir gelişme yaşandı.

TikTok tarafından test edilmeye başlayan yeni özellik, yorumlar tarafında karşımıza çıkacak ve platformu Google Maps rakibi yapacak.

Yorumlara videolardaki yerler hakkında “incelemeler” eklenecek

Direkt olarak yorumlara eklenecek bu özellik, ilginizi çeken bir yer olduğunda onun hakkında tıpkı Google Maps gibi incelemeler görmenizi sağlayacak. Örneğin Galata Kulesi’ni içeren bir video gördünüz diyelim. Yorumlarda burası hakkında diğer kullanıcıların görüşlerini ve kaç yıldız verdiklerini görebileceksiniz.

Özellik, direkt yorumlar kısmının üst tarafına yepyeni bir sekme olarak eklenecek. Yani yorumların yanında “İncelemeler” kısmını göreceğiz. İncelemelerden kullanıcıların TikTok profillerine de ulaşabileceksiniz. Yararlı bir özellik olabileceğini söylemek mümkün ancak içerik kısmında iyice kalabalık yaratabileceğini de söyleyebiliriz. Bu durum bazıları için can sıkıcı olabilir.

İncelemeler, kullanıcının TikTok’tan çıkıp Google gibi platformlara yönelerek arama yapma ihtiyacını ortadan kaldırıyor, direkt uygulama içinden her şeyi hâlletmesini sağlıyor. Şirketin arama konusunda Google ile kapıştığını biliyorduk. Bu hamle de onun bir parçası olarak gelecek. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda maalesef şimdilik bir bilgi bulunmuyor. Geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.