Tinder, yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Şirket, normalde bir sınır kapsamında faaliyet gösteriyordu ancak Global Mode özelliğiyle kullanıcılar dünyanın dört bir yanındaki insanlarla eşleşebilecek.

Tinder, insanların kendine uygun partneri bulmasına yardımcı oluyor. Bu kapsamda normalde bir sınır dâhilinde kendine uygun partneri arayan kullanıcılar, artık dünyanın dört bir yanında bu arayışa devam edebilecek. Bu yeni özellik en başta Passport özelliğini andırsa bu sefer işler biraz daha farklı. Gelin bu özelliği birlikte yakından inceleyelim.

Yurt dışında bir seyahata çıkmadan önce o bölgedeki insanların gözükmesini sağlayan Passport özelliği bilindiği üzere ücretliydi. Global Mode olarak adlandırılan bu özellikse ücretsiz olarak kullanıcılara sunulacak. Tinder kullanıcıları, Global Mode sayesinde profillerini dünyanın dört bir yanında sergileme imkânına ve kendilerine uygun partneri başka ülkelerde arama fırsatına kavuşacak.

Global Mode, haftaya sınırlı sayıda kullanıcıya sunulacak:

Özellik şu anda deneme sürümünde desek yanlış olmaz. Önümüzdeki hafta belirli sayıda kullanıcının erişimine sunulacak modda Tinder'ın planladığı gibi her şey yolunda gider ve herhangi bir sıkıntı meydana gelmezse yakın zamanda tüm kullanıcılar bu özellikten yararlanabilecek. Birçok kullanıcı, bu özellik için şimdiden heyecanlanmış durumda.

Tinder, yaptığı bir basın açıklamasında birçok şirketi kötü etkileyen koronavirüs salgınının bu özelliğin geliştirilmesinde etkisi olduğunu açıkladı. Şirket, virüsün coğrafi sınırlardan kurtulmak için oluşturulan zaman çizelgesini hızlandırdığını belirtti. Tinder, sadece bu yeni özellikle de yetinecekmiş gibi durmuyor. Global Mode ile birlikte görüntülü konuşma özelliği de masada olan yenilikler arasında bulunuyor.

Tinder bu özelliklerin yanı sıra canlı bilgi yarışmaları üzerinde de çalışmasını sürdürüyor. Henüz test aşamasında olan bu özellik sayesinde kullanıcılar birbirleriyle bilgi yarışmasına girebiliyor. Bu özelliğin gelip gelmeyeceği hakkında da net bir bilgi bulunmuyor ancak testler başarıyla tamamlanırsa yakın zamanda kullanıcılara sunulabilecek özelliklerden biri bu olabilir.