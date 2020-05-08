Çöpçatan Uygulaması Tinder'a Canlı Bilgi Yarışmaları Geliyor

Ortak ilgi alanlarına sahip kişilerin birbirleriyle eşleşebildiği çöpçatan uygulaması Tinder, kullanıcılarının karşılıklı olarak bilgi yarışmasında yarışabileceği bir özellik üzerinde çalıştığını doğruladı.

Kişilerin bulundukları lokasyona yakın olan ve kendi ilgi alanlarıyla eşleşen kişilerle tanışmalarını kolaylaştıran sosyal medya platformları arasında en popülerlerinden birisi olan Tinder, kullandığı başarılı stratejiler sayesinde dünya genelinde 50 milyondan fazla kullanıcıya sahip.

Çöpçatanlığını koruyabilmek için stratejilerine her geçen gün bir yenisini ekleyerek kullanıcılarının platform üzerinde daha fazla zaman geçirmesini sağlayan Tinder, daha önce benzerini görmediğimiz yeni bir konsept ile karşımıza çıkıyor.

Tinder'a canlı bilgi yarışması özelliği geliyor

Tinder tarafından doğrulanan yeni bir özellik sayesinde Tinder kullanıcıları birbirleriyle canlı olarak bilgi yarışmasına girebiliyor. Yarışmacı Tinder kullanıcıları soruları cevaplar iken isteyen kullanıcılar ise seyirci olarak yarışmayı izleyebiliyor ve yorumlarıyla yarışmaya eşlik edebiliyor.

Yaptığı açıklamalarda bu özelliğin henüz test aşamalarında olduğuna not düşen Tinder, canlı bilgi yarışmalarının son kullanıcının kullanımına hiçbir zaman açılmama ihtimalinin olduğuna da dikkat çekti. Dünyamızın geneline yayılarak pandemi hâline gelen koronavirüs sebebiyle evlerinde vakit geçiren kişiler sebebiyle Tinder'ın aktif kullanıcı sayısında artış olması işten bile değil.

Koronavirüs sebebiyle aktivitesini iptal etmişti

Uygulama içerisindeki 5 dakikalık kısa bir hikaye oyunu olan ve ekranı sağa veya sola kaydırarak hikayenin gidişatını sizin belirlediğiniz 'Swipe Night' isimli aktivite, içerisinde barındırdığı kıyamet odaklı temasının koronavirüsün yayılmaya devam ettiği günlerde moralleri kötü etkileyebilme ihtimali dolayısıyla ertelenmişti.

İnsanlar evlerinde kalıyorken bu durumu fırsata çevirmek isteyen ABD merkezli çöpçatan platformu Tinder, 'Swipe Night' benzeri çok daha fazla aktivitenin önümüzdeki günlerde kullanıma açılacağını da sözlerine ekledi.