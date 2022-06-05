Tofaş arabaları kullanmak çok zevkli olsa da çok da güvenilir olduklarını söyleyemeyiz. Bu kaza görüntülerini gördükten sonra Tofaş arabalarının masumiyetini daha fazla sorgulayacaksınız.

Tofaş grubu arabaların karıştığı kazaları daha önce gördünüz mü? Tüm kazalar tehlikelidir, ancak Şahin, Doğan gibi araçların yaptığı büyük kazalarda aracın katlandığını, ikiye bölündüğünü veya preslendiğini görebiliriz. Can kaybıyla sonuçlanan bu kazalar ülkemizde ve dünyada sürekli oluyor. Firmalar ve mühendisler çıkardıkları yeni arabalarda gerek yazılımsal gerekse de kullanılan malzemenin sağlamlığıyla arabaların kaza yapmaması için uğraşıyor. Günümüzde çıkan arabalarda otomotik fren, şerit kontrolü gibi normalde sürücünün yaptığı şeyleri düzenli kontrol etmeye yarayan özellikler yer alıyor. Elbette bu teknolojilerin gelişmesi ve yaygınlaşması için önümüzde birkaç yıl daha var.

İlk çıkışının ardından yıllar geçmiş olmasına rağmen hala ülkemizde trafiğin genel bitki örtüsü olan Tofaş grubu arabalar, diğer arabalara göre daha ucuz olmaları, hala hatrı sayılır bir hayran kitlesine sahip olmaları gibi etkenlerle tercih ediliyor. Elbette bir arabanın çok sevilmesi, çok tercih edilmesi ve ucuz olması güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Bugün sizlere Tofaş arabaların karıştığı kazaları listeleyeceğiz. Ülkemizin yollarında sayısız eski model ve güvensiz araba yer alıyor, ancak özellikle Şahin, Doğan gibi arabaların bolluğundan dolayı bugün içeriğimizde bu arabalara yer vereceğiz.

Neden Tofaş arabaları kaza anında ikiye bölünürler?

Tofaş grubu arabalar ülkemizde en son 2002 yıllarında üretildi. Yani en son model Tofaş'lar bile 20 yaşındalar. Geneline baktığımızda ise 20 - 30 yaş aralığında arabaların yollarda olduğu görülüyor. Elbette bu kadar yaşlı olması korozyon ve metal yorgunluğuna sebep oluyor. Bu yorgunluk arabanın bütünlüğüne zarar veriyor, ancak bu tek başına arabanın ikiye ayrılmasına sebep değil.

TOFAŞ marka araçların şase sistemi de yeterli seviyede değildi. Aracın zayıf tasarımına ek olarak bağlantı noktaları da yeterli değildi. Bir araç, en zayıf noktası kadar güçlüdür mottosuyla ilerlersek, bağlantı noktaları zayıf olduğu için araç bir kaza anında bağlantı noktalarından parçalanabiliyordu. Son olarak sürekli sanayiye giren TOFAŞ'lar adeta yeniden yapılabiliyordu. İki pert aracı toplayıp çalışan bir araç elde edilmesi her ne kadar mantıklı gözükse de araçların dayanıklılığını adeta yok ediyordu. Tüm bu sebepler TOFAŞ marka araçların dayanıksız olmasına sebepti.

Tofaş araçların karıştığı bazı kaza görüntüleri

Arabaların ikiye ayrıldığı kazalar

Yaşanan diğer ciddi Tofaş kazaları

Editör yorumu

Bu içeriği yazan editörünüz olarak bir süredir sürekli Tofaş kazalarını araştırıyorum. Bazıları burada paylaşamayacağım kadar can alıcı kazalar. Ben de bir Tofaş Doğan kullanıcısıyım ve bu arabayı sevenleri çok iyi anlıyorum. Ben de arabamı seviyorum, ancak bu arabayı almamdaki tek etken bu değildi.

Bu içeriği yazmak benim için ayrıca zor oldu çünkü bu satırları kaleme aldıktan sonra yeniden böyle bir arabaya binerek trafiğe katılacağım. Zaten trafikte dikkatli ve hız yapmayan birisi olsam da daha da fazla dikkatli olmam gerektiğini fark ettim. Çünkü benim arabam ne yazık ki ne kadar iyi durumda olursa olsun içindeki ben ve arkadaşlarımı koruyacak yeterliliğe sahip değil. Yapabildiğim en kısa sürede arabamı yenilemeyi çok isterim, ancak bunun da çok kısa vadede gerçekleşecek bir senaryo olmadığının da farkındayım.

Bu arabaları kullanan kişilere önerebileceğim şey ise belki klişe olacak ama dikkatli olmaları yönündedir. Hayata bir kere geliyorsunuz ve trafikte tek hatalık şansınız var. Bu sebeple sadece kendi hatanızı değil karşının hatasını da engellemeniz gerekiyor. Bunun için de eksta bir dikkate ihtiyacınız olacak. Bugünkü içeriğimizdeki kazalara benzer bir olayla karşılaşmamanız dileğiyle.