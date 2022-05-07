Otopilota Sahip Teslaların Daha Güvenli Olduğu Açıklandı

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Tesla, otopilot özelliğine sahip araçlarının güvenlik konusundaki tartışmaları sürerken bir rapor yayımladı. Geçtiğimiz yılın verilerini içeren bu rapor, bu teknolojilere sahip araçların kaza yapma olasılığının sekiz kat daha az olduğunu ortaya koydu.

ABD merkezli otomobil üreticisi Tesla, dünyanın en büyük elektrikli araç şirketi olmasıyla karbon ayak izi düşük bir gelecek oluşturmada öncü olarak nitelendiriliyor. Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın CEO’luğunu yaptığı dev şirket, aynı otonom sürüş gibi çığır açıcı teknolojilerde de önde gelen otomobil şirketlerinden birisi.

Ancak ‘otopilot’ olarak da adlandırılan ve sürücülere birçok alanda destek sağlamayı amaçlayan bu özelliklerin şu an ne kadar güvenli olduğu tartışma konusu. Bizim de sizlerle paylaştığımız üzere birçok kez otopilot modundaki Tesla araçlar kaza geçirmiş; hatta insanların ölümüne yol açmıştı. Bunun yanı sıra geçtiğimiz haftalarda Smart Summon (akıllı çağırma) özelliğini kullanan bir Tesla, milyonlarca dolarlık bir uçağa çarpmıştı. Konu hakkındaki tartışmalar devam ederken ortaya çıkan bir rapor, otopilota sahip araçlarla ilgili ilginç veriler sundu.

2021 verileri, otopilot özelliğine sahip araçların daha güvenli olduğunu gösterdi

Dev otomobil üreticisinin 2021 verilerine ait bir raporu, şirketin otonom sürüşe sahip olan araçlarının ABD’deki diğer araçlarla karşılaştırıldığında kaza yapma olasılığının sekiz kat daha düşük olduğunu ortaya koydu. Cuma günü yayımlanan ve ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi’nden elde edilen kaza verilerini içeren raporda şu ifadelere yer verildi:

“2021 yılında, otopilot teknolojisini kullanan sürücülerin kaza oranını her bir milyon mil (1,6 milyon km civarı) için 0,22 kaza olarak kaydettik. Bu teknoljiyi kullanmayanlarda ise bu oran 0,77 idi. Tüm ABD ile karşılaştıracak olursak; NHTSA’nın son verileri ülkede bu oranın her bir milyonda 1,82 kaza olduğunu gösteriyor.”

Bu veriler, son zamanlarda oldukça fazla gündem olan ve Tesla’nın otonom sürüş teknolojileri ile ilgili ‘güvensiz’ iddialarına karşı çıkıyor ve otopilot güvenlik özelliklerinin etkili olduğunu ortaya koyuyor. Bunun yanı sıra Tesla’nın sürücülerine her zaman direksiyonu tutmaya hazır olmasını ve uykuya kesinlikle dalmamaları gerektiğini söylediği belirtiliyor.