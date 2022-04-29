Türkiye'nin efsane otomobillerinden olan Şahin ve Doğan; birbirine çok benzemesine rağmen neden biri diğerinden daha pahalı hiç düşündünüz mü? Bugün sizlere bu iki otomobil arasında ne gibi farklılıklar olduğunu açıklayacağız.

Tofaş markasına ait arabaları bilmeyen yoktur. Kuş serisi altında yer alan bu arabalar, ülkemizin en çok benimsediği arabalar arasında yer alıyor. Hatta kendisine ait çok sağlam bir hayran kitlesi oluşturan bu arabalar, gerek ülkemizde araba almanın zorluluğu gerekse de tofaşların verdiği hissiyat nedeniyle hala sıkça kullanılıyor. Şahin, Doğan ve Kartal olmak üzere 3 farklı modele sahip kuş serisinin farklarını hiç düşündünüz mü? Tofaş Kartal'ın Station Vagon olması diğer iki modelden ayrılmasını sağlasa da özellikle Şahin ile Doğan arasında ne gibi farklar olduğu hala merak konusu.

Bugün sizlere Şahin ve Doğan arasındaki farklardan bahsedeceğiz. Kabaca baktığımızda aralarında pek fark görünmese de Doğan'ın Şahin'den daha pahalıya satıldığını görüyoruz. Peki bunun sebebini hiç düşündünüz mü? Doğan ile Şahin arasında ne gibi farklar var? Neden insanlar Doğan görünümlü Şahin yapmak için uğraşıyorlar? Bugün sizlere bu iki model arasındaki farkları açıklayacağız.

Şahin ile Doğan arasında ne gibi farklar var?

Özellikle kuş serisi arabalar konusunda çok bilgi sahibi olmayan insanlar bu iki araba modeli arasındaki ne gibi farklar olacağını düşünmüş olabilir. Aslında bu iki araç için söyleyebileceğimiz en basit şey Doğan modelinin Şahin modelinin daha makyajlı modeli olduğudur. Buna şöyle bir örnek verebiliriz. Şahin; iPhone 13 ise Doğan iPhone 13 Pro'dur. Daha çok aksesuar farklılıkları olan bu modeller arasında bazı yıllarda motor ve şanzıman farkları da olabiliyordu. Bu iki araba üretildiği yıllar boyunca pek çok değişime uğradı. 1988 öncesine kadar Murat 131 altyapısını kullanan kuş serisi otomobilleri, 1988 yılından itibaren Fiat Regatta'nın aracı üzerinden türetildi.

1988 yılından önceki modeller daha çok Murat 131 altyapısı üzerine kurulan modellerdi. Günümüzdeki popüler Şahin ve Doğan modelleri 1988 yılından sonra gelmeye başladı. Şahin ve Doğan ilk çıktığında aksesuar farkı dışındaki en önemli fark motordu. Şahin S'lere kadar tüm Şahin arabalarda Murat 131 Şahin altyapısı kullanılıyordu. 1988'den 1990'a kadar 4 vites ile gelen Şahin, 90 - 93 yılları arasında ise 5 vites olarak üretilmişti. Doğan ise 88 yılından itibaren 1.6 motor ve 5 vitesli şanzımanla üretildi. Ayrıca Şahin'den farklı olarak elektronik ateşlemeye sahipti. Doğan, aynı zamanda Şahin'e göre kromajlı jantlara, üst kısmı gövde rengine boyanmış ön ızgaraya, farklı bir kokpite ve krom logosu bulunan direksiyona sahipti. Bu özelliklere baktığımızda Doğan'ın Şahin'e göre hem donanım hem de aksesuar olarak bazı geliştirmelere sahip olduğunu görüyoruz.

Şahin ve Doğan, yıllar içerisinde yeni geliştirmeler aldı.

Tofaş'ın kuş serisi otomobilleri ülkemizde o kadar çok beğenilmişti ki adeta peynir ekmek gibi satıyordu. Buna karşılık yeni geliştirmeler de alan otomobillerin yılı bu sebeple çok önemli. Tarih 1990 olduğunda Şahin'lerde 5 vites bir standart haline geldi. Öncesinde hatırlayacağınız gibi 4 vitesliydi. Eğer arabayı alacak kişi isterse opsiyonel olarak arabayı 5 vites yapabiliyordu. Doğan serisi ise 90'lı yıllarda Doğan L olarak karşımıza çıktı. Alttan eksantriğe sahip bir motora sahip olan Doğan L, Şahin'e göre kozmetik olarak geliştirilmiş bir modeldi.

1992'de Doğan'ın SL modeli çıktı. Bu arabanın Doğan L'den ve diğer Şahin'lerden en büyük farkı motoruydu. Bu araçta Tempra motor kullanıldı. Son derece başarılı bir iş çıkaran bu motor, bugün bile sanayiye gittiğinizde adından iftiharla bahsettirebiliyor. Doğan'ın bu gelişimine karşılık olarak Şahin'ler 1995 yılına kadar kozmetik dışında ciddi bir yenilenmeye girmedi. 1995'te ise Sahin S ile yeni bir döneme girildi. Bu arabaya da Doğan SL'de olduğu gibi Tempra motoru eklendi.

Şahin büyük bir evrim geçirmeden önce Doğan'ın bir büyük güncelleme modeli daha oldu. Doğan SLX olarak bilinen bu modelle, modern kapı döşemeleri, daha kaliteli üretilmiş ön göğüs, standart olarak gelen otomoatik camlar, 5 kol çelik jantlar, sis farları ve birkaç farklı güncellemeye sahipti. Doğan SLX modeli, 1993 yılında 2001 yılına kadar üretime devam etti.

1996 model Şahin'lerle birlikte bu arabalar kendisinin bir üst modeli olan Doğan'larla iyice benzerlik göstermeye başladı. Ön konsol Doğan SLX ile aynı görünüme kavuştu. 1998'de Şahin 1.4 modeli çıktı. Hatta bir dönem doğrudan fabrika çıkışlı LPG'ye sahip Şahin'ler gördük. Üretim bandından indirilmesinin sonlarına yakın Şahin 1.6 ie modeli piyasaya sürüldü.

Toparlayalım: Şahin ve Doğan arasındaki fark ne?

Tofaş markası altında pek çok Doğan ve Şahin modeli üretildi. Tüm bu modellere baktığımızda Doğan'ın her zaman Şahin'in daha lüks modeli olduğunu görüyoruz. Zaman içerisinde ise Şahin'in Doğan'a benzemeye başladığını bir süreç yaşadık. Ülkemiz için bir arabadan fazlası olan Tofaş kuş grubu araçlarından Şahin ve Doğan'ın farklarını inceledik. Günümüzde bile hala 30 - 70 bin TL arasında satılan bu arabalar bir süre daha hayatımızda kalmaya devam edecekler.

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