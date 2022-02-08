Antalya'da akaryakıt istasyonu çıkışında drift atmaya çalışan sürücü, aracın kapısının açılmasıyla kendini bir anda yerde buldu.

Drift, ne kadar eğlenceli gibi görünse de profesyoneller tarafından yapılmadığında tehlikeli bir hal alabilir. Ülkemizde özel pistler veya trafiğe kapalı alanlar dışında dirft atmak yasal değil ve cezası da 1 Ocak itibariyle 9125 TL.

Cezalar her ne kadar yıldırıcı bir hale gelmiş olsa da insanlar drift atmak için hala canlarını tehlikeye atmaya devam ediyor. Profesyonel bir eğitim almadan, trafiğe açık alanlarda yapılan bu hareketin sadece sizin değil aynı zamanda çevredeki diğer insanların da hayatını tehlikeye atabileceğini hatırlatmakta fayda var.

Antalya’da drift atmaya çalışan sürücü araçtan düştü

1993 model Tofaş marka aracıyla akaryakıt istasyonundan drift yaparak çıkmaya çalışan sürücü kapının açılmasıyla birlikte kendisini bir anda yerde buldu. Düştüğü yerden kalkıp aracının peşinden koşan sürücünün yan koltukta oturan arkadaşı imdadına yetişti. El frenini çeken arkadaşı sayesinde tekrar arabasına atlayan sürücü, yolculuğuna devam etti.

Başarısız drift girişimiyle güvenlik kameralarına yansıyan sürücü neyse ki kazayı hafif atlattı. Umuyoruz ki sürücü drift atma işini bir kenarıya bırakmıştır ve daha büyük bir kazaya karışmaz.