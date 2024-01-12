Togg, yapay zekâ destekli araç içi kamera sistemi AI Kamera'yı duyurdu. Yeni hizmet, çok yakında TruStore'da erişilebilir olacak. Peki AI Kamera, hangi özelliklere sahip?

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2024'te sahne alan Togg, düzenlediği etkinlikte ilk fastback modeli T10F'i tanıttı. Ancak şirket, CES 2024'te sadece yeni otomobili ile yetinmedi. Şirket, yapay zekâ destekli araç içi kamera sistemini de CES 2024 kapsamında tanıttı.

Togg'un "AI Kamera" olarak isimlendirdiği yeni teknolojisi, araç sahiplerinin eşine az rastlanır bir deneyim yaşamalarını sağlayacak. Dikiz aynasının hemen altına yerleştirilecek olan kamera ve bu kamerayı destekleyecek olan yapay zekâ destekli algoritma, yolculuğun baştan sona kadar ölümsüzleştirilmesine yardımcı olacak. Üstelik araç içinden çekilen görüntüler Togg'un kendi hizmetleri aracılığıyla düzenlenip, sosyal ağlarda paylaşılabilecek.

19 ayrı yapay zekâ algoritması bulunacak

Togg'un AI Kamera hizmeti, yapay zekâ odaklı düzenlemeler için tam 19 ayrı algoritma kullanıyor. Bu algoritmalar; sahne tanıma, otomatik ışık düzeltme, yüz ve gülümseme algılama, nesne izleme ve otomatik odaklama gibi işlevsellikler için kullanılacak. Ayrıca kullanıcılar, tek bir dokunuş ile çektikleri bir fotoğrafın yapısını tamamen değiştirebilecekler. Togg, AI Kamera'nın yerleşim noktasının büyük bir titizlikle seçildiğini, tüm yolcuların kadraja girmesinin sağlandığını söyledi.

Togg tarafından yapılan açıklamaya göre AI Kamera hizmeti, çok yakında Trumore uygulamasında bulunan TruStore üzerinden erişilebilir olacak. Yeni teknolojinin neler sunacağı, kullanılabilir olmasıyla daha iyi anlaşılacak.