TOGG, popüler blockchain ağı Ava Labs ile iş birliği yaptığını duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, bu iş birliği ile TOGG ekosistemindeki ürün ve hizmetlere güvenli bir şekilde ulaşılabileceği ifade edildi. Ava Labs, Türkiye'de çok popüler olan AVAX isimli kripto para biriminin kullanıldığı Avalanche zincirinin bir uzantısı.

CES 2022 etkinlikleri kapsamında yepyeni sedan modeli ile karşımıza çıkan TOGG, bugün çok önemli bir ortaklık açıkladı. Şirket, blockchain teknolojileri üzerine önemli işler yürüten Ava Labs ile iş birliğine gittiğini duyurdu. Twitter'dan yapılan açıklamalarda, "Bu iş birliğiyle geliştireceğimiz Blockchain altyapısı sayesinde kullanıcılar, TOGG ekosistemindeki her türlü ürün ve hizmete güvenli bir şekilde erişebilecek." ifadelerine yer verildi. Peki bu iş birliği, tam olarak neye hizmet edecek?

Blockchain, dijital dünyanın yeni gerçeği haline gelmiş durumda. Bu durum, otomotiv sektörünü de doğrudan etkiledi. Aslında TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın geçtiğimiz dönemlerde sık sık dile getirdiği "mobilite" kavramının en azından önemli bir bölümü, Blockchain ile sağlanabiliyordu. Atılan adım, TOGG'un yenilikçi teknolojilere ve Blockchain teknolojisine verdiği önemin en önemli göstergesi oldu.

TOGG ile Ava Labs'ın ortaklığı, tüketicinin hayatına ne katacak?

Dünyanın önde gelen blockchain platformu Ava Labs ile bir ilke imza atıyoruz. Bu iş birliğiyle geliştireceğimiz blockchain altyapısı sayesinde kullanıcılar, TOGG ekosistemindeki her türlü ürün ve hizmete güvenli bir şekilde erişebilecek.

TOGG'un Ava Labs ile yaptığı iş birliği, Blockchain teknolojisi için de kripto para piyasaları için de çok önemli. Zira bu anlaşma, TOGG'daki bazı sistemlerin Avalanche isimli blok zincirine bağlanacağı anlamına geliyor. Bu blok zincirinin yerel para birimi ise Türkiye'de de büyük ilgi gören AVAX. Bu açıklamadan, bir gün yerli otomobilin kendisini ya da yerli otomobille ilgili ürün ve hizmetleri AVAX ile satın alabileceğimiz olasılığını çıkarabiliriz. Ancak bunun yalnızca bir olasılık olduğunu bir kez daha belirtelim...

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.