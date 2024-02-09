Togg, T10X almayı düşünen vatandaşları sevindirecek bir karar aldı. Şirket, birkaç kentte test sürüşü günleri etkinliği başlattı. Dileyen vatandaşlar, Togg T10X ile test sürüşü yapabilecekler.

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), bir T10X satın almayı düşünen vatandaşlar için önemli bir karar aldı. Şirket; Sakarya, Bursa, Diyarbakır, Ankara ve İstanbul’da test sürüşü günleri başlattı. Aracı satın almayı düşünen vatandaşlar, önce deneme sürüşü yapabilecekler.

Togg; Sakarya, Bursa, Diyarbakır ve Ankara'da tek bir noktada sürüş günü etkinliği düzenleyecek. İstanbul'da ise toplamda 3 farklı lokasyonda deneme sürüşü yapılabilecek. Bu lokasyonların ikisi Avrupa yakasında, biri ise Anadolu yakasında bulunacak. Dilerseniz şimdi de lokasyonlara bakalım.

Togg T10X ile test sürüşü yapılabilecek lokasyonlar:

Şehir Lokasyon Test Sürüşü Günleri Sakarya Serdivan AVM 8-11 Şubat Bursa Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi 8-11 Şubat Diyarbakır Ceylan Karavil Park 9-12 Şubat Ankara Bilkent Center 8-11 Şubat İstanbul Zorlu Center (Avrupa)

Yedimavi (Avrupa)

İSTMarina AVM (Anadolu) 8-9 Şubat

10-11 Şubat

8-11 Şubat

Togg T10X test sürüşü günlerine katılmak için ne yapmalı?

Eğer siz de Togg T10X satın almayı düşünüyor ancak öncesinde test sürüşü yapmak istiyorsanız, buradaki bağlantı üzerinden Togg'un internet sitesine gitmeniz ve karşınıza çıkan formu doldurmanız gerekiyor. Bu formu doldurup sisteme kaydettiğinizde Togg için deneme sürüş maceranız resmen başlamış olacak.