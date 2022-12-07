Togg, ekosisteminde büyük bir rol oynayacak mobil uygulaması Trumore'u duyurdu. Mobil uygulamanın yakında yayınlanacağı açıklandı.

Türkiye’nin ilk %100 elektrikli yerli otomobilini yollara sürmeye hazırlanan Togg, bir yandan da ekosistemi için çalışmalarını sürdürüyor. Togg, bugün Zorlu AVM’de gerçekleştirdiği etkinlikte bu ekosistemin yapı taşlarından biri olacak yeni markasını duyurdu.

Togg’un yeni markası, ‘Trumore’ adıyla duyuruldu. Mobil cihazlarda bir platform olarak karşımıza çıkacak olan markanın çok yakında App Store, Google Play ve AppGallery’de yayınlanacağı açıklandı. Bununla birlikte mobil uygulamanın neler sunacağı hakkında da bazı ipuçları paylaşıldı.

Togg Trumore neler sunacak?

Özgür Çetin/uruninceleme.net

Uygulama için açılan Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda uygulamada neler yapılabileceğine dair ipuçları da verildi. Buna göre uygulama, ‘Kazan, Gez, Eğlen, Geliştir’ konseptini hayatımıza sokacak. Bu konseptler, uygulama için şu şekilde açıklandı:

Geliştir: İş birlikleriyle sürekli gelişen ekosistem, kesintisiz ve entegre kullanıcı deneyimi

Oyna: Gündelik hayatı oyunlaştırma yoluyla daha kolay ve keyifli hale getiren akıllı yaşam hizmetleri

Gez: Kişiselleştirilmiş lokasyon bazlı akıllı hizmetler

Kazan: Kesintisiz ödeme ve ödüllendirme deneyimlerini sunan Fintek çözümleri

Ödül kazandıran Earn.more:

Uygulama bünyesinde bulunacak Earn.more ile kullanıcılar, kesintisiz ödeme ve ödüllendirme deneyimleri sunan fintek çözümlerine ulaşabilecek. Tabii bu ödüller arasında dijital varlıklar da yer alabilecek.

Bu özellik ile kullanıcılar, dijital sanat koleksiyonları ve iş modeline bağlı NFT'lere erişebilecek. Ayrıca puan ve NFT'ler gibi çeşitli ödül programları da sunulacak.

Kullanıcıların ödül kazanmasıyla 'dijital magnet' kazanımı uygulamasıyla gerçekleşecek. Bu magnet, kullanıcının oluşturduğu rotaya göre ve o zamanki yolculuk şartlarına göre kişiye ve yolculuğa özel olacak.

Go.more:

Go.more ise kullanıcıyı gezdiren ve kişiselleştirilmiş rota önerilerinde bulunan bir hizmet olacak. Karma mobilite servisleri, şarj ağı, restoran, rezervasyon gibi işlemler de hizmette yer alacak. Ayrıca rotaya göre ücret, elektrik tüketimi ve karbon salımı hesaplaması gibi ilemler de gerçekleşebilecek.

Play.more:

Özgür Çetin/uruninceleme.net

Play.more çatısı ise akıllı yaşam çözümleri, kullanım bazlı sigorta servisleri, araç içi ve mobil oyun uygulamaları, akıllı sağlık uygulamaları gibi hizmetlerden oluşacak.

Scale.more:

Özgür Çetin/uruninceleme.net

Togg, paylaştığı videoda Scale.more hakkında 'İş ortakları'ndan farklı bir detaya daha yer verdi. Videonun sonunda çıkan QR kodu okuttuğumuzda karşımıza "shopping (alışveriş)" notu çıktı.

Peki uygulama nasıl gözüküyor?