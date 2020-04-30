Tony Hawk’ın Yeni Oyunu 'Alcatraz' Ortaya Çıktı

Dünyaca ünlü Amerikalı kaykaycı Tony Hawk’ın yeni oyunu, Alman perakende sitesi Gameware’de ortaya çıktı. Kısa sürede kaldırılmasına rağmen ekran görüntüsü alınan sayfada, Tony Hawk's Alcatraz adındaki oyunun 30 Ekim tarihinde hem PlayStation 4 hem de Xbox One platformunda satışa çıkacağı belirtiliyor.

İsmini daha önce duymayanlar için; Tony Hawk, kaykay dünyasının duayeni olarak nitelendirilen isimlerin başında geliyor. Bugün, kaykay rampalarında yapılan birçok hareketin yaratıcısı olan Hawk, kaykay sporunun ana akımda kendine yer bulmasında ve bir endüstri halini almasında çok büyük bir role sahip.

Şu an için yarışma organizasyonlarından emekli olmasına rağmen, katıldığı bazı organizasyonlarda şovlarına devam eden Amerikalı kaykaycı, aynı zamanda oyun dünyasında da boy gösteriyor. Bunların en meşhuru hiç şüphesiz Activision tarafından 1999-2015 yılları arasında yayınlanan Tony Hawk's olsa gerek.

Sızıntıya göre Tony Hawk's Alcatraz oyunu, 30 Ekim'de hem PlayStation 4 hem de Xbox One platformunda satışa çıkacak

İkonik kaykay serisinin yeni oyunu, Alman perakende sitesi Gameware’de ortaya çıktı. Sızıntıya göre Tony Hawk's Alcatraz adındaki oyun, 30 Ekim tarihinde hem PlayStation 4 hem de Xbox One platformunda 69,99 eurodan satışa çıkacak. Alınan ekran görüntüsünde yer almasa da, oyun muhtemelen PC içinde sunulacak.

Bununla birlikte Tony Hawk's Alcatraz’ın PS5 ve Xbox Series X piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra yeni nesil oyun konsollarındaki yerini alması muhtemel. 2018 yılından bu yana yeni bir Tony Hawk's oyunu üretmeyen Activision'ın yakın bir zaman önce Tony Hawk Pro Skater’ın remaster sürümünü geliştireceği iddia edilmişti. Fakat Alman sitesinde karşımıza çıkan oyun, yepyeni bir Tony Hawk’s yapımına işaret ediyor.

Activision'ın Tony Hawk Pro Skater’ın remaster sürümünü geliştireceği iddia ediliyor

Amazon veya Best Buy gibi perakendecilerin sızdırılmış listeleri genellikle güvenilir olmakla birlikte, daha küçük veya bir bölgeye özgü perakendecilerin listeleri aynı ölçüde güvenilir olmuyor. Ayrıca bu bilgilerin bir kısmının veya tamamının doğru olsa bile zamanla değişebileceğini de unutmamak gerekiyor. Yeni Tony Hawk's oyununa dair yeni detaylar ortaya çıktığı takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.