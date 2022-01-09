Araştırmacılar, toplumsal şiddet olaylarını önceden tahmin edebilecek yapay zeka teknolojileri üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Uzmanlardan bir kısmı bu teknolojiyle birçok tehdidin önceden görülebileceğini savunurken bir kısmı da bu çabaların meyve vermeyeceği görüşünde. Detaylar haberimizde…

Tarih boyunca çeşitli olaylar, ülkelerin kaderini değiştirip nasıl bir geleceğe sahip olacaklarını belirledi. Her ne kadar şu anda Antik Roma dönemine göre uzay çağında gibi yaşıyor olsak da politik ve sosyal alanda toplumsal olaylar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ABD’de yaşanan Kongre Baskını da yakın tarihte akıllarda kalan politik şiddet olaylarından biriydi. Şimdi ise araştırmacılar, bu tarz olaylar karşısında hazırlıksız yakalanmamak için ‘yapay zeka’ teknolojisi alanındaki çalışmalarını hızlandırdı.

Florida Merkez Üniversitesi’nde yer alan ve toplumsal şiddet olaylarını önceden tahmin etmesi için tasarlanan CoupCast adlı yapay zeka teknolojisinin ardındaki isimlerden Clayton Besaw, “Artık daha fazla veriye ve imkana sahibiz. Şu anda önceki dönemlerden çok daha farklı bir yol izleyebiliriz” ifadelerini kullandı. Uzmanlardan bir bölümü yapay zeka teknolojisinin toplumsal olayları tahmin etmede yararlı bir araç olacağını düşünürken diğer bir bölümüyse bunun her zaman doğru sonuçlar vermeyeceği görüşünde.

İki farklı görüş var:

Toplumsal olayları önceden tahmin etmeye yönelik yaptığı çalışmalarla tanınan Philip Schrodt, yapay zeka teknolojisinin bu yönde olumlu bir adım olacağını şu sözlerle ifade etti: “Bunu ‘hava durumu’ tahminiyle karşılaştırabiliriz. Tıpkı yaklaşan bir fırtınada olduğu gibi yaklaşan tehditler de gözlemlenebilecek.” CoupCast’in geçtiğimiz yıl yaşanan olayların ardından ABD’de daha fazla dikkat çekmeye başladığı bilgisi de paylaşılırken bazı uzmanlar, bu tarz bir teknolojinin ‘tutmayabileceği’ kanaatinde.

One Earth Future adlı programlama şirketinde yönetici olan Jonathan Bellish, ortada çok fazla veri olmasına karşın bu verileri kullanarak yerel ve bölgesel tahminler yapmanın son derece zor olacağını belirtiyor. Buna ek olarak, Bellish ve yapay zeka teknolojisinin bu yönde kullanışlı olmayacağına inanan uzmanlar da ‘hava tahmini’ örneğini doğru bulmuyor. Çünkü hava durumunun aksine kayıt altına alınan insanlar ‘taktiklerini’ değiştirerek bir şekilde farklı bir noktadan harekete geçebilirler. İnsanların bu şekilde duruma adapte olarak hareket ediyor olması, makinaların toplayacağı tarihi verileri de bir nevi işe yaramaz kılıyor. Ayrıca uzmanlar, makinaların ‘barışçıl ve şiddet yanlısı olmayan’ gösterileri de toplumsal bir şiddet olayı olarak algılayıp tehdit şeklinde tahmin edebileceğini belirtiyor.

Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Yapay zeka teknolojisiyle toplumsal şiddet olaylarını önceden tahmin etmek mümkün mü? Yoksa insan doğası tahmin edilemez mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.