Yargıtay’da güncel ve emsal kararların yaygınlaştırılmasını ve adli kalitenin yükseltilmesini sağlamayı hedefleyen yapay zekâ sistemi hakkında detaylar paylaşıldı. Buna göre sistemin hazırlıkları, 2023 yılında tamamlanacak.

Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 2021 değerlendirme toplantısında Yargıtay’ın yeni dönemde geçeceği bir teknolojinin işaretini verdi. Akarca, yapay zeka tabanlı sistemlerin çeşitli ülkelerde kullanıldığını belirterek bunun Yargıtay’da da kullanılması gerektiğini ifade etti. Sistemin hazırlıklarının ne zaman tamamlanacağı da açıklandı.

Avrupa Konseyi ile yürütülen Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında yapay zekâ tabanlı sistem geliştirildiği ifade edildi. Akarca, güncel ve emsal kararların yaygınlaştırılmasının kolaylaştırılmasını ve adli kalitenin yükseltilmesini hedefleyen sistem için çalışmaların personel eğitimleri dahil 2023 yılında tamamlanacağını açıkladı.

Yargıtay’da yapay zekâ ne sunacak?

Bahsi geçen yapay zekâ tabanlı sistemin ihale başvurularının tamamlandığı belirtilirken sistemin vatandaşa ve adli kaliteye sunacağı faydalardan da bahsedildi. Buna göre sistem devreye girdiğinde arama yapılan konudaki emsal kararlar ve yasa değişikliği sonrası çıkan kararların öncelikli olarak kullanıcıya sunulması planlanıyor.

Sistemle 200 – 300 sayfalık dava dosyalarının özetlerinin hazırlanabilmesi, böylece savcılık ve müzakere süreçlerinin hızlandırılmasının sağlanabileceği de belirtildi. Yargıtay Başkanı Akarca, açıklamasında ücretsiz olmasını planladıkları sistemin oturması halinde özellikle hukuk davalarında vatandaş ve avukatların, delil ve verileri sisteme girerek davayı kazanma ihtimalini öğrenebileceklerini ifade etti.