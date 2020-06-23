Torrent Nedir, Nasıl Kullanılır?

Favori filmlerinizi ultra hızlı indirme hızlarında mı indirmek, arkadaşlarınızla büyük dosyaları kolayca paylaşabilmek ve çok sevdiğiniz büyük boyutlu bir oyunu hızlıca indirmek istiyor ve bunları aynı zamanda ücretsiz olarak yapmak istiyorsanız bunun çok kolay bir yolu var: Torrent indirme yapmak. Bu içeriğimizde sizlere Torrent nedir ve nasıl kullanılır sorularını yanıtlıyor ve Torrent’e dair her detaydan bahsediyoruz.

İnternet tarihinin en etkili buluşlarından birisi olan torrent, Türkiye’de de oldukça yaygın bir sistem. İçerikleri daha ulaşılabilir bir hale getiren torrent, her ne kadar korsan veya yasa dışı dosya aktarımı için kullanılsa da büyük verilerin transferinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Günümüzde birçok torrent sitesi ve torrent programı mevcut.

Torrent biraz karışık bir konu, özellikle de yeni başlayanlar için torrent alemine atılmak ve öğrenmek zaman isteyen bir iş. Webtekno olarak bu rehberimizde size torrent nedir, nasıl çalışır, normal indirme ve torrent arasındaki fark nedir, torrent kullanımı yasal mıdır gibi önemli soruların cevaplarını vereceğiz. Gelin torrent rehberimize beraber göz atalım.

Torrent’e dair her şeyi açıkladığımız alt başlıklar:

Torrent nedir?

Torrent sistemi nasıl çalışır?

Torrentler neden kullanılır?

Torrent ve normal indirme arasındaki fark nedir?

Torrent nasıl indirilir ve kullanılır?

Torrent indirme yasal mıdır?

Korumasız torrent kullanımının sonuçları nelerdir?

Torrent indirirken VPN gerekli midir?

Torrent tarihi

Torrent nedir?

Torrent terimi, indirilecek olan dosya ve klasörlere bağlı olan metadatayı adlandırmak için kullanılır. Bir torrent dosyası, indirdiğiniz asıl dosyayı içermez, asıl dosyanın sunucudaki görüntüsünü içerir. Torrent, kullanıcıların büyük boyutlu verileri indirmesine ve paylaşmasına olanak tanıyan hızlı ve güvenilir bir sistemdir.

Torrent sistemi nasıl çalışır?

Torrent indirme yapmak, büyük dosyaları birçok bite ayıran ve daha sonra bu bitleri birbirine bağlayan Torrent istemcileri üzerinden dosya aktarımı yapmanızı sağlayan veri indirme sürecini ifade eder. Bu tür bir dosya aktarımı yapmanızı sağlayan, filmler, oyunlar ve diziler indirmenize olanak sunan bir hizmet olarak BitTorrent örneğini verebiliriz.

Torrent sistemi, dosyaları indirmek için merkezi sunucuları kullanır ve bu dosya paylaşımı sırasında her katılımcı, dosyaları indirmek veya yüklemek ile meşgul olur. Başka bir deyişle tüm torrent kullanıcıları başarılı bir şekilde dosya aktarımı yapmak için birbirlerinin verilerini kullanır. Yani bir dosya daha indirme sırasındayken bile onun verilerini başka bir kullanıcı ile paylaşabiliyorsunuz.

Torrentler neden kullanılır?

İnternet üzerinden dosya indirmek için kullanılan birçok yöntem bulunuyor. Geleneksel indirme söz konusu olduğunda dosyaları uzak sunuculardan veyahut bulutlardan kopyalamanız yeterli olacaktır, ancak Torrentler tek bir sunucuya bağlı değildir. Torrent sistemi ile tek bir sunucudan değil, bu sistemi kullanan her kullanıcının sunucusundan veri parçaları alırsınız.

Torrentin doğası, bu sistemi büyük boyutta dosya indirme işlemi yapmak için ideal hale getirir. Torrent indirmeleri, bağlantı hataları olmadan ve bağlantı hızınıza göre saniyeler içinde gerçekleştirebileceğiniz bir sistemdir ve bu şekilde yıllar boyu devam etmesi neredeyse garantilidir diyebiliriz.

Torrent ve normal indirme arasındaki fark nedir?

Normal indirme ve torrent indirme arasındaki en temel fark, torrent indirme işleminin, kullanıcılar arası ağları destekleyen ve doğrudan indirmeyi destekleyen torrent istemcileri aracılığıyla verileri indirmenize izin vermesidir. Standart bir indirme bunun yerine tarayıcıya dayanır ve diğer kullanıcılardan ziyade tek bir kaynağa bağlıdır.

Torrent nasıl indirilir ve kullanılır?

Torrent istemcisini indirin ve kurun

Torrent kullanabilmek için BitTorrent veya uTorrent gibi torrent istemcilerinden birini kurmanız gerekiyor. Torrent dosyalarını herhangi bir torrent istemcisiyle çalıştırabilirsiniz. Eğer dilerseniz bir torrent VPN’i de kullanabilirsiniz. İnternette birçok VPN bulunuyor ancak en iyi deneyim için en iyi VPN’i seçtiğinizden emin olun. Bir VPN hizmeti kullanarak torrent indirme yapmak ayrıca işinizi kolaylaştırır.

Torrent dosyasını araştırın

Torrent istemcisini kurduktan sonra indirmek istediğiniz torrent dosyasını bulmanız gerekiyor. Torrent dosyalarının uzantısının “.torrent” olduğunu da hatırlatalım. Eğer indirmek istediğiniz dosya bir film veya müzik ise, aratacağınız dosyayı .torrent uzantısıyla aratın. Torrent dosyasını indirdikten sonra tek yapmanız gereken dosyaya tıklamak ve istemci üzerinde açmak.

Torrent indirme yasal mıdır?

Torrent indirme yapmak, başka kullanıcıların indirmesi için Google Drive’a bir dosya eklediğinizde olduğu gibi yalnızca bir dosya paylaşım yöntemidir. Bu nedenle torrent yazılımı kullanmak yasadışı değildir ancak sunucudan çektiği verinin telif hakkı koruması varsa yaptığınız işlem yasa dışı olarak kabul görüyor.

Ancak açık kaynak kodlu bir içerik veya yazılım indiriyorsanız yaptığınız şey tamamen yasaldır. Eğer içerik, sahibi tarafından erişilmesi serbest olarak deklare edildiyse sorun yemek demektir. Torrent işlemi kendi başına yasa dışı bir işlem değildir.

Korumasız torrent kullanımının sonuçları nelerdir?

Torrentler uzun süredir yasadışı indirme faaliyeti olarak algılanıyor. Telif hakkı sahipleri ve internet servis sağlayıcıları, torrent indirme işlemi yapan kişilerin IP adreslerini kolayca izleyebiliyor ve yasal işlem başlatabiliyor. Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde birçok torrent sitesi kapatıldı ve torrent kullanan kullanıcı para cezasına çarptırıldı. Eğer yasal olmayan bir torrent işlemi gerçekleştirirseniz sizi de bu tür sonuçlar beklediğini belirtelim.

Torrent indirirken VPN gerekli midir?

Bir VPN kullanmak, torrent kullanırken kendinizi korumanın en iyi yollarından biridir. IP adresinizi ve torrent işleminizi internet servis sağlayıcınızdan gizler. VPN yazılımı bunu, gelen ve giden tüm verileri şifreleyerek ve dünyanın başka yerlerindeki sunucular üzerinden yönlendirerek başarır. Daha sonra verilerin varış noktasına gönderilmeden önce şifresi çözülür.

Bu yöntem, internet servis sağlayıcınızın ziyaret ettiğiniz siteleri veya sizin tarafınızdan yayınlanan veya indirilen içeriği görmesini imkânsız hale getirir. Torrent kullanırken güvende kalmak istiyorsanız, herhangi bir yasal sonuçtan kaçınmak için bir VPN en iyi seçenektir. Dilerseniz en iyi VPN servisleri içeriğimize de buradan ulaşabilirsiniz.

Torrent tarihi: Bu fikir kime ait?

Torrent sistemi ilk olarak 2001 yılında, Bram Cohen isimli bir programcı tarafından ortaya çıkarılmıştır. Bu çığır açan teknoloji, o zamanlar ki internetin durumuna bir tepki olarak geliştirildi demek mümkün zira o zamanlar internet inanılmaz derecede yavaştı ve büyük boyutlu dosya aktarımı yapmak çok zaman alan bir süreçti.

Torrent sisteminin gündelik bilgisayar kullanıcılarına ulaşması ve telif hakkı sahipleri veya devlet için bir sorun oluşturması ise yaklaşık 5-6 yıl gibi bir süreç aldı. 2006-2007 yıllarında evinde bilgisayar sahibi olan herhangi bir kişi, gerek yasal gerek yasa dışı olarak bir oyun veya film indirme imkanına sahipti.

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