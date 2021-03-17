A Segment Crossover - Üçüncü Nesil Toyota Aygo X Prologue

Toyota, A segmentindeki aracı Aygo'nun üçüncü neslini kısmen tanıttı. İçten yanmalı bir motora sahip olacak araç, sahip olduğu tasarım detayları ile minik bir crossoverı andırıyor. En geç 2022'nin başında piyasaya sürülecek aracın fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.

Japon otomobil devi Toyota, düzenlediği bir etkinlikte üçüncü nesil Aygo'nun tasarımını gösterdi. A segmentine olan ilgi düşüyor olsa da bu sektörden vazgeçmek istemediğini gözler önüne seren Toyota, Citroen C1 ve Peugeot 108'e çok ciddi bir rakip çıkarmış gibi görünüyor. Ancak üçüncü nesil Aygo, muhtemelen yıl sonu ya da 2022'nin başından önce piyasaya sürülmeyecek.

Toyota, üçüncü nesil Aygo'ya "Aygo X Prologue" ismini vermiş durumda. Aracın genel tasarımı, Toyota'nın A segmentinde bir crossover tasarladığını düşündürüyor. Böyle düşünülmesine yol açan şey ise büyük tekerlekler ve kalın çamurluklar. Aracı ilk gördüğünüzde A segmentinde olduğunu unutacak olursanız, bu Aygo X Prologue'un ilginç bir crossover olduğunu düşünmeniz işten bile değil.

Karşınızda Toyota Aygo X Prologue

Araçtaki tasarım detaylarına baktığımızda, ön tamponu tamamen kaplayan ön farların varlığını görüyoruz. Ayrıca aracın kapı kolları da dışarıya çıkabilen bir şekilde dizayn edilmiş. İki renkli tasarımıyla göze hoş görünen Toyota Aygo X Prologue, yan aynalarının ön tarafa bakan kısımlarında da aksiyon kameraları içeriyor. Toyota'ya göre bu kameralar, keşfedilecek yeni yolların kayıt altında tutulmasını sağlayacak.

Aracın ön kısmında karşımıza çıkar kesintisiz aydınlatmalar, arka kısımda da aynı şekilde yer alıyor. Ayrıca aracın genel yapısı için nispeten büyük olan bu aydınlatmalar, Aygo X Prologue'un olduğundan büyükmüş gibi görünmesini sağlıyor. Bu arada, bu far tasarımının Volvo C30'u anımsattığını söylemek gerek. Araç sahipleri, bu şehir otomobiliyle keşifler yapmak isterlerse, araçlarının arkasına bisiklet tutucu ya da portbagaj da takabiliyorlar.

Aracın iç tasarımına dair hiçbir detay, ne yazık ki açıklanmadı. Ancak Toyota'nın yeni şehir otomobilinin içten yanmalı bir motorla geleceğini şimdiden söyleyebiliriz. Şirketin kısa bir süre önce tanıttığı Yaris Cross modelinde kullanılan TNGA-B platformu üzerine kurulacak araç, aynı sınıftaki diğer araçlardan birkaç adım önde gidecek gibi görünüyor.