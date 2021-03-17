BMW, 2022 model olarak lanse edeceği elektrik motorlu aracı i4'ün seri üretime geçecek halinin genel tasarımını paylaştı. Tüm teknik detayları ve iç tasarımı önümüzdeki haftalarda açığa çıkacak araç, tasarımıyla birlikte sahip olduğu 523 beygirlik motoruyla da kendine hayran bırakacak gibi görünüyor.

Son günlerde attığı adımlarla haberlerimize sık sık konu olan Almanya merkezli otomobil devi BMW, yaklaşmakta olan yeni otomobili "i4"ü gösterdi. Paylaşılan görüntülerin aracın üretime hazır versiyonunu gösterdiğini söyleyen şirket, geçtiğimiz yıl gösterdiği konsept tasarımdaki detayları genel hatlarıyla korumuş gibi görünüyor. Aracın detaylı teknik özellikleri ve iç mekanına dair tasarımlar, önümüzdeki haftalarda ortaya çıkacak.

BMW tarafından yapılan açıklamalara göre 2022 model olarak lanse edilecek i4, 523 beygir gücünde bir motora sahip olacak. Elbette bu motor, tamamen elektrikli yapıda olacak. Ayrıca bu araç, WLTP standartlarına göre 590 kilometre, EPA standartlarına göre ise 483 kilometre menzil sunacak. Aracın saatte 100 kilometre hıza ulaşması ise yaklaşık 4 saniye sürecek.

Karşınızda, 2022 model BMW i4

BMW i4'ün genel tasarımına baktığımızda, bu aracın 4 Serisi Gran Coupe ile büyük oranda benzer olduğunu açıkça ifade edebiliriz. Bu bağlamda elektrik motorlarıyla bütünleştirilen mavi rengin hakim olduğu araç tasarımı, 4 Serisi Gran Coupe'ye göre de yine aracın sunacağı performanstan kaynaklı olarak özel dizayn kapı kollarına sahip.

BMW'nin yaklaşmakta olan yeni otomobili, şirketin yeni araçlarında hakim olmaya başlayan büyük ızgaraları da bünyesinde barındırıyor. Ayrıca araca fazlasıyla sert bir hava katan ince farlar da karşımıza çıkan tasarım detayları arasında bizleri karşılıyor. Basık bir yapıya sahip olan araç, elektrik motorunun sunduğu yüksek ivmeyi sonuna dek hisssettirecek gibi görünüyor.