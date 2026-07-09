Toyota, sevilen modeli Corolla Cross'un Z Adventure ismi verilen yeni bir versiyonunu tanıttı.

Dünyanın en çok otomobil satan markalarından biri olan Toyota, farklı farklı popüler modellere sahip. Crossover tipindeki Corolla Cross modeli de bu araçlardan biri. Şimdi ise şirket, Corolla Cross modeline yepyeni bir versiyon ekledi. Bu araç, Corolla Cross Z Adventure olarak adlandırılıyor.

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Corolla ailesinin 60. yıl dönümünü oldukça özel bir adımla taçlandırmak isteyen firma, bu kapsamda yeni modeli tanıttı. Araç, şimdilik yalnızca firmanın merkezi olan Japonya’da satışa çıkıyor. Hem görsel hem de teknik açıdan hoş bir araç olduğunu söyleyebiliriz.

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Karşınızda Toyota Corolla Cross Z Adventure

Dış tasarıma baktığımızda standart modelle arasında net bir fark görüyoruz.Ön bölümde konumlandırılan parlak siyah renkli ızgara ve karartılmış estetik Toyota amblemi, aracın çok daha güçlü, agresif ve sportif bir duruş sergilemesini sağlıyor. Kullanıcılar, isteklerine bağlı olarak sunulan opsiyonel "Z Adventure Set" paketini tercih ettiklerinde ise karşılarına doğrudan Land Cruiser modelinden ilham alınarak tasarlanmış, üzerinde ikonik marka ismi bulunan bir ön ızgara karşımıza çıkıyor. Özel tasarlanan 17 inç alaşım jantları da unutmayalım.

Kaputun altına geldiğimizde ise Japonya pazarı için oldukça tanıdık olan 1.8 litrelik benzinli motora dayanan gelişmiş bir hibrit sistem görüyoruz. Gelişmiş sarsıntısız e-CVT şanzıman sistemiyle entegre bir şekilde çalışan bu hibrit motor, toplamda 140 beygir güç üreterek hem ekonomik hem de performanslı bir sürüş vadediyor. Aracın standart olarak önden çekişli ve tercihe bağlı olarak dört tekerlekli çekiş seçenekleriyle sunulduğunu belirtelim.

İç mekânda estetik ve özenle seçilmiş bir tasarım var. Aracın koltuklarında, hem dayanıklılığı hem de şıklığı bir arada sunan sentetik deri ve kumaş döşeme kombinasyonuna yer verildiği görülüyor. Araç, Japonya’da 22.400 dolara denk gelen fiyatlarla satışa sunulacak. Dört çeker versiyon ise 24.300 dolar seviyelerinde.