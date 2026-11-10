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Toyota GR Yaris, Türkiye'de Satışa Sunuldu (Fiyatı Dudak Uçuklatıyor)

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Toyota GR Yaris, Türkiye'de 8.950.000 TL'den başlayan fiyatlarla listelendi.

Toyota GR Yaris, Türkiye'de Satışa Sunuldu (Fiyatı Dudak Uçuklatıyor)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Toyota, performans odaklı modeli GR Yaris’in Türkiye fiyatlarını açıkladı.

Dört tekerlekten çekiş sistemi ve manuel şanzımanla sunulan model, 8.950.000 TL’den başlayan fiyatlarla satış listesine girdi. Toyota Türkiye’nin 2027 pazar beklentilerini paylaştığı hafta duyurulan liste, modelin iki farklı donanım seçeneğiyle geldiğini ve sınırlı sayıda ithal edileceğini ortaya koyuyor.

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Toyota GR Yaris, Türkiye'de Satışa Sunuldu (Fiyatı Dudak Uçuklatıyor)
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İki versiyon arasındaki fiyat farkı

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Açıklanan fiyat listesinin ilk sırasında 8.950.000 TL etiketiyle GR Yaris Performance 4×4 280 HP M/T yer alıyor. Listenin ikinci sırasında bulunan Aero Performance 4×4 280 HP M/T versiyonu ise 10.190.000 TL’den satışa sunuluyor. Her iki donanım arasında 1.240.000 TL’lik bir fiyat farkı bulunuyor.

İki versiyonda da 280 HP motor gücü, dört tekerlekten çekiş (4×4) ve manuel şanzıman (M/T) sunuluyor. Aero Performance daha yüksek bir fiyata sahip olmasına rağmen listede farklı bir motor gücü veya otomatik şanzıman seçeneği görünmüyor. Bu nedenle iki seçenek arasında karar verirken yalnızca motor ve çekiş özelliklerini değil, pakete özgü donanımları da dikkate almak gerekiyor. Ayrıca Toyota’nın Gazoo Racing markasını temsil eden GR Yaris, standart Yaris modellerinden tamamen ayrı bir otomobil olarak fiyatlandırılıyor.

Donanım, yapılandırma ve teslimat süreci

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Toyota Türkiye’nin çevrim içi araç yapılandırıcısında Performance versiyonu 8.950.000 TL fiyatla görüntülenebiliyor. Kullanıcılar bu sayfa üzerinden donanım ve renk seçeneklerini inceleyip bayilerle iletişime geçebiliyor. Ürün sayfasındaki donanım adlarıyla bayi tekliflerindeki versiyon isimlerinin birebir aynı olması, fiyat karşılaştırmasını kolaylaştırıyor.

Ancak listede yer alan fiyatlar, belirli bir bayide teslimata hazır araç bulunduğu anlamına gelmiyor. Yılın son çeyreğinde Türkiye’ye getirilmesi planlanan ve sınırlı adette sunulacağı belirtilen model için toplam kota veya bayilere göre kesin teslimat tarihleri henüz paylaşılmadı. İlgilenen müşterilerin renk ve teslimat durumunu tercih ettikleri versiyon üzerinden bayilerle ayrıca teyit etmesi gerekiyor.

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