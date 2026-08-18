Toyota Motorları Neden Bu Kadar Dayanıklı? Arkasındaki 'Mühendislik' Sırrı!

Toyota'nın ürettiği arabaların ve özellikle motorlarının sorunsuzluğu herkesin bildiği bir konu. Peki bunun arkasında ne var da Japon üretici böyle sorunsuz otomobiller üretiyor?

Toyota’nın dayanıklılık konusundaki ünü aslında tek bir motor, parça veya üretim tekniğine dayanmıyor. Motorların tasarımından kullanılan parçaların çalışma toleranslarına, güç üretme biçiminden soğutma ve yağlama sistemlerine kadar birçok küçük tercih bir araya geliyor.

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Toyota’nın uzun motor ömrü konusunda izlediği yol, her zaman en karmaşık veya en iddialı teknolojiyi kullanmak değil. Aslında ilk bakışta pek heyecan verici görünmeyen detaylar ciddi fark yaratıyor. Gelin işin arka planına bakalım.

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Bir motordan her zaman en fazla gücü elde etmek, en iyi seçenek değil.

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Toyota’nın özellikle uzun yıllar kullanılan atmosferik motorlarında daha dengeli güç değerleri tercih ettiğini görmek mümkün. Basitçe anlatırsak motor, kapasitesinin sürekli sınırında çalışmak zorunda kalmıyor. Bu yaklaşım piston, segman, yatak ve krank mili gibi hareketli parçaların maruz kaldığı yükün kontrol altında tutulmasına yardımcı oluyor. Motor içerisindeki sıcaklık ve basınç ne kadar iyi yönetilirse parçaların uzun vadede aşınması da o kadar kolay kontrol edilebiliyor.

Yani bazı Toyota motorlarının kâğıt üzerinde rakiplerinden daha az heyecan verici görünen güç değerleri, uzun kullanım ömrü açısından bilinçli bir mühendislik tercihinin sonucu olabiliyor.

Motorun içinde metal parçalar saniyede defalarca hareket ediyor ve bunu yıllarca tekrarlıyor.

Dolayısıyla parçaların ölçüleri ve birbirleriyle çalışma boşlukları oldukça önemli. Mühendislikte bu ölçü farklılıklarının kabul edilen sınırlarına 'tolerans' deniyor. Örneğin piston ile silindir arasındaki boşluğun doğru hesaplanması gerekiyor. Fazla sıkı bir yapı ısındığında sorun yaratabilirken fazla geniş boşluk da yağ tüketimi ve aşınma gibi problemlere yol açabiliyor. Toyota’nın üretim kalitesine verdiği önem de tam burada devreye giriyor. Amaç yalnızca sağlam bir parça üretmek değil; binlerce parçanın seri üretimde birbirine mümkün olduğunca tutarlı biçimde uyum sağlamasını sağlamak.

Bir motorun en büyük düşmanlarından biri kontrol edilemeyen yüksek sıcaklık.

Yanma sırasında zaten ciddi miktarda ısı ortaya çıkıyor. Bu ısı doğru şekilde uzaklaştırılmazsa conta, silindir kapağı, piston ve yağlama sistemi gibi birçok bölüm bundan olumsuz etkilenebiliyor. Bu nedenle radyatör, su pompası, termostat ve motor içerisindeki soğutma kanalları yalnızca otomobilin hararet yapmasını engelleyen parçalar değil. Motorun uzun süre sağlıklı çalışmasının da temelini oluşturuyorlar. Toyota motorlarının dayanıklılığında iyi tasarlanmış ve doğru çalışan bir soğutma sisteminin payı küçümsenmemeli.

Özellikle Toyota’nın geçmişte ürettiği bazı motorların uzun ömürlü olmasının nedenlerinden biri görece basit yapıları. Atmosferik besleme, daha düşük özgül güç ve nispeten sade yardımcı sistemler, arızalanabilecek bileşen sayısını azaltabiliyordu.

Teknik detaylara baktık, ancak şirket kültürünün de önemli bir payı var.

Markanın yıllardır benimsediği üretim kültürü de otomobillerin nasıl geliştirildiğini doğrudan etkiliyor. Toyota’nın yaklaşımında bir parçayı sadece görevini yerine getirecek hale getirmek değil, üretimden kullanıma kadar sürecin tamamını mümkün olduğunca tutarlı ve hataya dayanıklı hale getirmek önemli bir yer tutuyor. Bu kültürün en bilinen parçalarından biri kaizen, yani sürekli iyileştirme anlayışı. Buradaki fikir aslında oldukça basit: Bir sorun ortaya çıktığında yalnızca o arızayı gidermek yerine, neden oluştuğunu bulup aynı problemin tekrar yaşanmasını engelleyecek şekilde süreci geliştirmek.

Toyota Üretim Sistemi’nde kalite kontrolünün üretimin sonuna bırakılmaması ve bir problem fark edildiğinde sürecin sorgulanması da bu anlayışın bir parçası. Böylece yıllar içinde edinilen tecrübeler yeni motorlara, parçalara ve üretim yöntemlerine aktarılabiliyor.