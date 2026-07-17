Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Toyota ile NVIDIA El Sıkıştı: Daha Akıllı Otomobiller İçin Yapay Zekâ Dönemi Resmen Başlıyor

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Toyota ile NVIDIA, uzun süredir devam eden iş birliklerini yeni bir seviyeye taşıdı. Yapılan açıklamaya göre ortaklık artık yalnızca sürüş destek sistemlerini değil, üretim tesislerinden akıllı şehir teknolojilerine kadar uzanan geniş bir yapay zekâ ekosistemini kapsayacak.

Toyota ile NVIDIA El Sıkıştı: Daha Akıllı Otomobiller İçin Yapay Zekâ Dönemi Resmen Başlıyor
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Toyota ile NVIDIA arasındaki iş birliği büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yeni nesil sürüş destek sistemleri için birlikte çalışacaklarını duyuran iki şirket, şimdi de ortaklığın kapsamını önemli ölçüde genişlettiklerini açıkladı. Yeni planlar, yalnızca otomobilleri değil fabrikaları, robotları ve şehir altyapılarını da kapsıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Şirketlerin ortak hedefi ise oldukça iddialı. Yapay zekâyı yalnızca araçların içinde çalışan bir teknoloji olmaktan çıkarıp, üretimden trafiğe kadar fiziksel dünyadaki her aşamada aktif rol oynayan bir sisteme dönüştürmek istiyorlar. Böylece hem daha güvenli sürüş hem de daha verimli üretim süreçleri mümkün hâle gelecek.

Yeni nesil Toyota modellerinde NVIDIA teknolojileri kullanılacak

Toyota, yeni nesil gelişmiş sürüş destek sistemlerine (L2++) sahip otomobillerini NVIDIA DRIVE AGX platformu ve güvenlik sertifikalı DriveOS işletim sistemi üzerine geliştirmeyi sürdürüyor. Bu sistemler sayesinde araçlar çevrelerini daha iyi analiz edebilecek, trafikteki durumları daha doğru yorumlayabilecek ve sürücüye çok daha gelişmiş destek sunabilecek.

Bu iş birliği yalnızca otomobillerle sınırlı kalmıyor. Toyota mühendisleri, araç yazılımlarını geliştirirken NVIDIA'nın üretken yapay zekâ modellerinden de yararlanacak. Güvenlik açısından kritik öneme sahip yazılımlar, yapay zekâ destekli kod asistanı sayesinde daha hızlı üretilebilecek ve daha kısa sürede doğrulanabilecek.

Fabrikalar ve akıllı şehirler de yapay zekâ ile dönüşecek

Toyota, üretim tesislerinde de NVIDIA Omniverse ve Isaac Sim platformlarını kullanacak. Dijital ikiz teknolojileri sayesinde fabrikalar sanal ortamda birebir modellenebilecek, robotların hareketleri önceden test edilebilecek ve olası verimsizlikler gerçek üretime geçmeden tespit edilebilecek. Şirket böylece maliyetleri düşürmeyi ve üretim süreçlerini sürekli iyileştirmeyi hedefliyor.

Öte yandan Toyota'nın teknoloji şirketi Woven by Toyota da şehir trafiğini analiz eden yeni bir yapay zekâ modeli geliştiriyor. NVIDIA H100 GPU'larıyla eğitilen bu sistem; trafik akışını yorumlayabiliyor, olası gelişmeleri tahmin edebiliyor ve gelecekte akıllı şehir altyapılarının daha verimli çalışmasına katkı sağlayabilecek. NVIDIA ise bu teknolojilerin, otomobillerden robotlara kadar hareket eden tüm sistemlerin daha akıllı hâle gelmesinin önünü açacağını söylüyor.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Mercedes Tekerleklerindeki Mühendislik Harikası Detay: Boşuna ‘Yıldız’ Olmamış!

Mercedes Tekerleklerindeki Mühendislik Harikası Detay: Boşuna ‘Yıldız’ Olmamış!

500 Bin TL’ye Kadar Alınabilecek En İyi İkinci El Arabalar

500 Bin TL’ye Kadar Alınabilecek En İyi İkinci El Arabalar

300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Güncel Fiyat Listesi - Temmuz 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Güncel Fiyat Listesi - Temmuz 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Volkswagen Küçülmeye Gidiyor: İşte Fişi Çekilecek 7 Model

Volkswagen Küçülmeye Gidiyor: İşte Fişi Çekilecek 7 Model

Temmuz 2026 Volkswagen Fiyat Listesi Açıklandı: Liste Fiyatıyla Bayii Fiyatı Arasında Yüz Binlerce TL Fark Var!

Temmuz 2026 Volkswagen Fiyat Listesi Açıklandı: Liste Fiyatıyla Bayii Fiyatı Arasında Yüz Binlerce TL Fark Var!

Türkiye'de Üretilecek Dacia Striker'ın Tahmini Fiyatı Belli Oldu

Türkiye'de Üretilecek Dacia Striker'ın Tahmini Fiyatı Belli Oldu

Aynı Paraya 10 Yaşında Mercedes mi, Yoksa Sıfır Egea mı?

Aynı Paraya 10 Yaşında Mercedes mi, Yoksa Sıfır Egea mı?

Nvidia Toyota

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Volkswagen Küçülmeye Gidiyor: İşte Fişi Çekilecek 7 Model

Volkswagen Küçülmeye Gidiyor: İşte Fişi Çekilecek 7 Model

470 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

470 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Mercedes Tekerleklerindeki Mühendislik Harikası Detay: Boşuna ‘Yıldız’ Olmamış!

Mercedes Tekerleklerindeki Mühendislik Harikası Detay: Boşuna ‘Yıldız’ Olmamış!

Google'ın Merakla Beklenen Özelliği Gemini Spark, Türkiye'de Kullanıma Sunuldu

Google'ın Merakla Beklenen Özelliği Gemini Spark, Türkiye'de Kullanıma Sunuldu

Daha Yeni Makyajlanan Renault Megane Alınır mı? Artısı ve Eksisiyle, Fiyatı ve Özellikleriyle Cevaplıyoruz!

Daha Yeni Makyajlanan Renault Megane Alınır mı? Artısı ve Eksisiyle, Fiyatı ve Özellikleriyle Cevaplıyoruz!

PlayStation Store Yaz İndirimi başladı: Fiyatlar Yüzde 75 Düştü!

PlayStation Store Yaz İndirimi başladı: Fiyatlar Yüzde 75 Düştü!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com