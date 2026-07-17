Toyota ile NVIDIA, uzun süredir devam eden iş birliklerini yeni bir seviyeye taşıdı. Yapılan açıklamaya göre ortaklık artık yalnızca sürüş destek sistemlerini değil, üretim tesislerinden akıllı şehir teknolojilerine kadar uzanan geniş bir yapay zekâ ekosistemini kapsayacak.

Toyota ile NVIDIA arasındaki iş birliği büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yeni nesil sürüş destek sistemleri için birlikte çalışacaklarını duyuran iki şirket, şimdi de ortaklığın kapsamını önemli ölçüde genişlettiklerini açıkladı. Yeni planlar, yalnızca otomobilleri değil fabrikaları, robotları ve şehir altyapılarını da kapsıyor.

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Şirketlerin ortak hedefi ise oldukça iddialı. Yapay zekâyı yalnızca araçların içinde çalışan bir teknoloji olmaktan çıkarıp, üretimden trafiğe kadar fiziksel dünyadaki her aşamada aktif rol oynayan bir sisteme dönüştürmek istiyorlar. Böylece hem daha güvenli sürüş hem de daha verimli üretim süreçleri mümkün hâle gelecek.

Yeni nesil Toyota modellerinde NVIDIA teknolojileri kullanılacak

Toyota, yeni nesil gelişmiş sürüş destek sistemlerine (L2++) sahip otomobillerini NVIDIA DRIVE AGX platformu ve güvenlik sertifikalı DriveOS işletim sistemi üzerine geliştirmeyi sürdürüyor. Bu sistemler sayesinde araçlar çevrelerini daha iyi analiz edebilecek, trafikteki durumları daha doğru yorumlayabilecek ve sürücüye çok daha gelişmiş destek sunabilecek.

Bu iş birliği yalnızca otomobillerle sınırlı kalmıyor. Toyota mühendisleri, araç yazılımlarını geliştirirken NVIDIA'nın üretken yapay zekâ modellerinden de yararlanacak. Güvenlik açısından kritik öneme sahip yazılımlar, yapay zekâ destekli kod asistanı sayesinde daha hızlı üretilebilecek ve daha kısa sürede doğrulanabilecek.

Fabrikalar ve akıllı şehirler de yapay zekâ ile dönüşecek

Toyota, üretim tesislerinde de NVIDIA Omniverse ve Isaac Sim platformlarını kullanacak. Dijital ikiz teknolojileri sayesinde fabrikalar sanal ortamda birebir modellenebilecek, robotların hareketleri önceden test edilebilecek ve olası verimsizlikler gerçek üretime geçmeden tespit edilebilecek. Şirket böylece maliyetleri düşürmeyi ve üretim süreçlerini sürekli iyileştirmeyi hedefliyor.

Öte yandan Toyota'nın teknoloji şirketi Woven by Toyota da şehir trafiğini analiz eden yeni bir yapay zekâ modeli geliştiriyor. NVIDIA H100 GPU'larıyla eğitilen bu sistem; trafik akışını yorumlayabiliyor, olası gelişmeleri tahmin edebiliyor ve gelecekte akıllı şehir altyapılarının daha verimli çalışmasına katkı sağlayabilecek. NVIDIA ise bu teknolojilerin, otomobillerden robotlara kadar hareket eden tüm sistemlerin daha akıllı hâle gelmesinin önünü açacağını söylüyor.