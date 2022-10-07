Otomobil devi Toyota, siber saldırıya uğradığını açıkladı. Saldırı sonucunda 296 bin müşteri bilgisinin çalınmış olabileceği ifade edildi.

Artık herkesin internet kullanması nedeniyle çağımızın en büyük sorunlarından biri olan siber saldırılarda büyük bir artış görülüyor. Öyle ki artık sağlıktan otomobile kadar tüm sektörlerden bu tarz haberler duyuyoruz. Şimdi ortaya çıkan bilgiler de dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden birinin hackerların hedefi olduğunu ortaya koyuyor.

Reuters tarafından paylaşılan bir habere göre Japonya merkezli otomobil devi Toyota, bugün yaptığı açıklamalarla siber saldırıya uğradığını duyurdu. Saldırının, Toyota sahiplerinin arabalarına bağlanmalarını sağlayan T-Connect isimli telematik hizmetinde yaşandığı ifade edildi.

296.000 müşteri bilgisi sızdırılmış olabilir

Toyota’nın açıklamalarına göre T-Connect kullanıcılarına ait tam olarak 296.019 e-posta adresi ve müşteri numarası yaşanan saldırıdan etkilendi. Bu müşterilerin, servisin internet sitesine e-postaları aracılığıyla Temmuz 2017’den sonra kaydolan kişilerden oluştuğu da ifade edildi.

Şirket, ek olarak henüz üçüncü taraf bir erişimin olup olmadığını bulamadıklarını aktararak bu ihtimalin göz ardı edilmediğini söyledi. Otomobil üreticisi ayrıca, kullanıcıların kredi kartı bilgileri, isimleri, telefon numaraları gibi hassas kişisel bilgilerinin sızmış olma ihtimalinin söz konusu olmadığını kaydetti.

Son olarak Toyota, sızan bilgilerin kötüye kullanıldığına dair henüz herhangi bir şeyle karşılaşmadıklarını; ancak kullanıcıların olatalama (phishing), spam mesajlar, istenmeyen e-postalar gibi şeylerle karşılaşabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Dev şirket, geçtiğimiz aylarda da bir siber saldırının kurbanı olmuş, 14 fabrikasında geçici süreliğine üretimi durdurmuştu.