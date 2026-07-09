Temmuz ayında sıfır otomobil satın almayı düşünenler için Toyota'nın güncel kampanyaları dikkat çekiyor. Markanın hibrit, sedan ve SUV modellerinde sunulan fiyat avantajlarını sizler için bir araya getirdik.

Sıfır otomobil pazarındaki rekabet tüm hızıyla sürerken üreticiler de satışlarını desteklemek amacıyla kampanyalarını güncellemeye devam ediyor. Toyota, Temmuz 2026 itibarıyla çeşitli modellerinde sunduğu fiyat avantajları ve finansman destekleriyle yeni araç sahibi olmak isteyen tüketicilere cazip seçenekler sunuyor.

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Bu içerikte Toyota'nın Temmuz 2026 döneminde öne çıkan indirimli otomobillerini ve güncel fiyat listesini bir araya getiriyoruz. Eğer Corolla, Corolla Cross, C-HR, Yaris Cross, RAV4 veya Hilux gibi modellerden birini satın almayı planlıyorsanız, markanın sunduğu fırsatları ve güncel fiyatları aşağıda inceleyebilirsiniz.

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Toyota Temmuz 2026 hangi modellerde indirim var?

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Toyota Corolla

Toyota'nın Türkiye'de en çok tercih edilen modellerinden Corolla'nın fiyatında dikkat çekici bir indirim yapıldı. Daha önce 2 milyon 284 bin TL'den satışta olan model, güncel fiyat listesinde 1 milyon 790 bin TL'ye geriledi. Böylece Corolla'da 494 bin TL'lik fiyat avantajı oluştu.

Hibrit motor seçeneğiyle öne çıkan Corolla Hybrid'in fiyatı da aşağı yönlü güncellendi. Modelin fiyatı 2 milyon 808 bin TL'den 2 milyon 530 bin TL'ye düşerken, toplam indirim tutarı 278 bin TL oldu.

Toyota Corolla Cross Hybrid

SUV gövde yapısıyla dikkat çeken Corolla Cross Hybrid de önemli bir fiyat güncellemesi aldı. Daha önce 3 milyon 320 bin TL olarak açıklanan model, yeni listede 2 milyon 820 bin TL'ye geriledi. Böylece araçta 500 bin TL'lik indirim uygulanmış oldu.

Toyota C-HR Hybrid

Toyota'nın kompakt SUV modeli C-HR Hybrid'in fiyatı da düşürüldü. Modelin başlangıç fiyatı 2 milyon 566 bin TL'den 2 milyon 250 bin TL'ye inerken, toplamda 316 bin TL'lik indirim gerçekleşti.

Corolla Hatchback Hybrid

Corolla ailesinin hatchback versiyonu da fiyat güncellemesinden nasibini aldı. Corolla Hatchback Hybrid'in fiyatı 2 milyon 781 bin TL'den 2 milyon 180 bin TL'ye gerileyerek 601 bin TL'lik dikkat çekici bir indirim aldı.

Yaris Cross Hybrid

Toyota'nın şehir odaklı SUV modeli Yaris Cross Hybrid'in fiyatı da aşağı çekildi. Daha önce 2 milyon 704 bin TL olan model, güncel listede 2 milyon 317 bin TL'den satışa sunuluyor. Böylece araçta 387 bin TL'lik fiyat düşüşü yaşandı.

Yaris Hybrid

Markanın kompakt hibrit modeli Yaris Hybrid'in fiyatı da güncellendi. Modelin başlangıç fiyatı 2 milyon 245 bin TL'den 1 milyon 995 bin TL'ye gerilerken, toplam indirim tutarı 250 bin TL oldu.

Land Cruiser Prado

Listenin en yüksek tutarlı fiyat değişimlerinden biri Land Cruiser Prado'da gerçekleşti. Toyota'nın efsanevi arazi aracı daha önce 17 milyon 500 bin TL'den satışa sunulurken, yeni fiyat listesinde 13 milyon 100 bin TL seviyesine geriledi. Böylece modelde tam 4 milyon 400 bin TL'lik dikkat çekici bir indirim uygulanmış oldu.