Fahrettin Koca, gece saatlerinde yaptığı açıklamalarda Şanlıurfa ile ilgili beklenen müjdeyi verdi. Koca, Şanlıurfa'nın aşılama oranının yüzde 55'in üzerine çıktığını ve böylelikle Türkiye'de çok yüksek riskli bir ilin bile kalmadığını belirtti. Sağlık Bakanı, Kayseri ve Ağrı ile ilgili de konuştu.

Koronavirüs salgını nedeniyle ismini en çok duyduğumuz politikacı haline gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son birkaç gündür Şanlıurfa özelinde açıklamalar yapıyordu. Bu açıklamalarında koronavirüs aşı haritasına göre çok yüksek riskli olan hala tek bir il kaldığını söyleyen Bakan Koca, bu ilin Şanlıurfa olduğunu açıklamıştı. Sağlık Bakanı dün ise yeni bir açıklama yaparak vatandaşları gülümseten bir Şanlıurfa çağrısında bulundu. Yapılan bu çağrılar, nihayet yerine ulaşmış durumda.

Gece saatlerinde yeni bir açıklama yapan Fahrettin Koca, "SON DAKİKA" başlığı ile yaptığı bu açıklamada Şanlıurfa'nın renginin değiştiğini söyledi. Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalara göre ilk doz aşı oranı yüzde 55'in üzerine çıkan Şanlıurfa, kırmızı olan rengini turuncuya çevirdi. Böylelikle Türkiye'de "çok yüksek riskli" tek bir il bile kalmamış oldu.

Fahrettin Koca'nın paylaşımı şöyleydi

Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi; "SON DAKİKA MESAJI: Türkiye COVID-19 risk haritasında kırmızı il kalmadı. İşi başlatmak kadar bitirmek de çok güzel. 80 ilden sana selamlar, sevgiler Şanlıurfa!"

Fahrettin Koca, dün yalnızca Şanlıurfa ile ilgili açıklama yapmadı. Kayseri ve Ağrı için de konuşan Bakan Koca; "Kayseri risk haritasında artık Mavi. İlk doz aşı oranı %75’in üzerinde. Çevre illerin tamamı Sarı. İç Anadolu’da düşük risk hareketi İç Anadolu’nun kalbinden başladı!" ve "Ağrı risk rengini Sarıya çevirdi. Tebrikler Ağrı! Aslında değil Sarı, değil Mavi, Türkiye’nin en yüksek aşılanma oranı en çok Ağrı’ya yakışmaz mı?" diyerek, bu kentlerimizdeki son durumu da paylaşmış oldu.