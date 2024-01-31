Resmî Gazete'de önemli bir karar yayımlandı. Bu karar ile trafik cezalarının indirimli ödeme sürelerinde artış yapıldı. Peki trafik cezasını indirimli ödemek isteyenlerin kaç gün içinde ödeme yapmaları gerekecek?

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında, ehliyet sahibi olup da aktif araç kullanan tüm vatandaşları ilgilendiren bir karar yayımlandı. "Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile trafik cezalarının indirimli ödeme sürelerinde değişikliğe gidildi.

Bir trafik cezası yediğimizde belirli bir süre içerisinde ödeme yaparsak, belirli oranda indirimden yararlanırız. Bu durum, bugüne kadar 15 gün için geçerliydi. Yani cezanın size tebliğ edildiği gün itibarıyla 15 gün içinde ödeme yapmanız hâlinde yüzde 25 indirim kazanıyordunuz. İşte bu süre, Resmî Gazete'de yayımlanan yeni kararla değiştirildi.

Erken ödemede indirim hakkı için yeni süre bir ay oldu

Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında alınan yeni kararla trafik cezasını indirimli ödemek isteyenlere tanımlanan süre bir aya çıkarıldı. İlgili düzenlemede şu ifadelere yer verildi:

MADDE 1- 6/4/2011 tarihli ve 27897 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “onbeş gün” ibaresi “bir ay” şeklinde, “dörtte bir” ibaresi “cezadan %25” şeklinde değiştirilmiştir.



MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.



“MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Hazine ve Maliye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütür.”



MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i, Ek-2’si, Ek-3’ü, Ek-3/A’sı, Ek-4’ü ve Ek-6’sı ekteki şekilde değiştirilmiştir.



MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.



MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Hazine ve Maliye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütür.



Ekleri için tıklayınız. 6/4/2011 tarihli ve 27897 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “onbeş gün” ibaresi “bir ay” şeklinde, “dörtte bir” ibaresi “cezadan %25” şeklinde değiştirilmiştir.Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Hazine ve Maliye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütür.”Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i, Ek-2’si, Ek-3’ü, Ek-3/A’sı, Ek-4’ü ve Ek-6’sı ekteki şekilde değiştirilmiştir.Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Hazine ve Maliye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütür.

Resmî Gazete'deki düzenlemeye buradaki bağlantı üzerinden ulaşılabilir.