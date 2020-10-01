Elektronik ticaret şirketi Trendyol, Avrupa ülkelerinde satış yapmaya başlayacağı siteyi müşterilerinin kullanımına açtı. Site, şu anlık sınırlı sayıda markaya ve kategoriye ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin en büyük elektronik ticaret sitelerinden birisi olan Trendyol, bugün kullanıma açtığı yeni internet sitesiyle birlikte Avrupa'daki müşterilerini kendisine çekmeye başladı. Aynı isimle siparişlere açılan internet sitesi, 27 Avrupa ülkesinde diğer elektronik ticaret şirketlerine rakip oldu.

Bu bağlantıdan ulaşabileceğiniz internet sitesi şu anlık yalnızca giyim ve moda ürünlerine yer veriyor. İnternet sitesi şimdilik ülkemizde de satış yapan bazı markaların ürünlerine ev sahipliği yapıyor. Ancak ilerleyen zamanlarda daha fazla markanın da siteye ekleneceğini söyleyebiliriz.

27 ülkede müşterilere açıldı:

Trendyol'un Avrupa'daki rakiplerine meydan okuduğu internet sitesi, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık'ta kullanılabiliyor.

Trendyol'un Avrupa sitesi, ilk açılışına özel ilk siparişlerini veren müşterilerine ayrıca bir hediye kodu da sundu. Müşteriler, ilk siparişlerinde kendilerine 20 euro değerinde indirim yapan 'Welcome20' indirim kodunu kullanarak ilk siparişlerinde oldukça iyi bir indirim fırsatı elde edebiliyorlar.

Trendyol'un yeni sitesi, Avrupa'daki müşterilerinin yorumlarını ve geri dönüşlerini bekliyor Sitede Kadın, Erkek ve Çocuk olmak üzere üç kategori bulunuyor. İnternet sitesi, sınırlı sayıdaki markanın yanı sıra şu anda bazı kategorilerde de ürün listelemiyor.