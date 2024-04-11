Indie oyunların en önemli etkinliklerinden olan Triple-i Initiative gerçekleştirildi. Etkinlikte dikkat çeken oyun ve duyuruları derledik.

Bağımsız oyun yapımcıları, Triple-i Initiative etkinliğinde yeni oyunlarını ve oyunları ile ilgili yeni gelişmeleri duyurdu. Büyük oyun etkinliklerine daha oldukça uzun bir zaman olan bu dönemde duyurulan oyunlardan bazıları oldukça heyecan verici. Tanıtılan yapımlar arasında Prince of Persia, Castlevania gibi serilerden oyunlar yer alıyor

İşte öne çıkan fragmanlar:

The Rogue Prince of Persia

Evil Empire tarafından geliştirilen oyun, ikonik Prince of Persia serisine yeni bir bakış açısı getiriyor. Oyun, 14 Mayıs 2024'te Steam'de erken erişime açılacak.

V Rising- Legacy of Castlevania

İsveçli geliştirici Stunlock Studios ile KONAMI ortaklığında yapılan V Rising - Legacy of Castlevania 8 Mayıs'ta Steam'de olacak. Oyunun PS5 versiyonu da bu yıl içinde gelecek.

MOUSE - Spike-D

Cuphead ya da klasik Mickey Mouse animasyonlarını andıran, çizgi filmlere göndermeler yapan bu ilginç FPS oyunu 2025 yılında çıkış yapacak.

33 Immortals

Thunder Lotus imzalı bu yapım, arkadaşlarla birlikte oynanabilecek bir rogue benzeri yapım olacak. Oyunun kapalı betası 24 Mayıs'ta başlayacak. 33immortals.com üzerinden betaya kayıt yapılabilecek.

Palworld - Arena

Son dönemde çok sayıda oyuncu kaybeden Palworld, Arena ile yeniden popüler olmayı amaçlıyor. Palworld Arena ile diğer oyunculara meydan okumak mümkün olacak.

Streets of Rogue 2

Rastgele oluşturulan açık dünya oyunu Streets of Rogue 2, tek başımıza ya da arkadaşlarımızla oynayabildiğimiz ilginç ve eğlenceli bir rol yapma oyunu. Oyun bu yıl Steam'de erken erişime açılacak.

Wizard of Legend 2

Humble Games ve Dead Mage ortaklığıyla yapılan Wizard of Legend 2, oldukça hızlı ve eğlenceli bir rogue-like olarak göze çarpıyor.

Laysara: Summit Kingdom

Bir dağın eteklerine şehrimizi kurduğumuz ve uzun zamandır beklenen Laysara: Summit Kingdom, yayımlanan sürpriz video ile birlikte Steam'de erken erişime açıldı.

Triple-i Initiative bize bu yıl da Indie oyunlara doyacağımızı gösteriyor. Etkinlikte tanıtılan yapımlardan en çok hangisi ilginizi çekti?