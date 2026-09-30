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Trump ve Teknoloji Devleri Yapay Zekâ Güvenliği İçin Anlaştı: Şirketler Kendilerini Denetleyecek!

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ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekâ konusunda teknoloji dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya geldi. Masadan, şirketlerin yapay zekâ güvenliğini kendi yöntemleriyle sağlamasını esas alan gönüllü bir anlaşma çıktı.

Trump ve Teknoloji Devleri Yapay Zekâ Güvenliği İçin Anlaştı: Şirketler Kendilerini Denetleyecek!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Yapay zekâ şirketlerini denetlemek için yeni kurallar yazmak yerine Trump bu kez başka bir yol seçti. 29 Eylül'de Beyaz Saray'da Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jensen Huang ve Dario Amodei gibi isimlerle bir araya gelen Trump, güvenlik meselesini büyük ölçüde şirketlerin kendi ellerine bırakan bir anlaşmaya imza attı.

Şirketler modellerini içeride sınayacak, dışarıdan denetçilere kapı açacak, yönetim kurulları da güvenlik süreçlerine bakacak. Kâğıt üzerinde dört aşamalı bir düzen var. Fakat anlaşmanın hukuki bir yaptırımı yok; şirketler buna gönüllü olarak katılıyor.

İçerikten Görseller

Trump ve Teknoloji Devleri Yapay Zekâ Güvenliği İçin Anlaştı: Şirketler Kendilerini Denetleyecek!
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Şirketler kendi kendini denetleyecek

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İlk aşama şirketin kendi içinde başlıyor. Yapay zekâ modelleri güvenlik açısından değerlendirilecek, ardından bağımsız kurullar ve dış denetçiler sürece dahil olabilecek. Son sözü ise şirketlerin yönetim kurulları söyleyecek.

Buradaki serbestlik hayli geniş. Şirketler kendi denetçilerini seçebiliyor, yönetim kurullarını kendileri belirliyor. Denetim sonuçlarının kamuoyuna açıklanması için de açık bir zorunluluk yok.

Tam da bu sebeple, bazı senatörler ve yapay zekâ araştırmacıları, yasal yaptırım ve zorunlu kamu açıklaması bulunmamasının metni zayıflattığını savunuyor. Trump yönetimi ise şirketleri daha ağır kurallarla çevrelemek yerine yapay zekâ geliştirme hızını koruyan bir çerçeveden yana. Çin'le süren teknoloji rekabeti de bu yaklaşımın arka planındaki başlıklardan biri.

Yapay zekânın adı "süper zekâ" olacak

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Trump'ın yapay zekâ konusunda attığı adım bununla bitmiyor. Aynı dönemde imzaladığı yürütme emriyle ABD federal hükümetinin kullandığı ifadeyi de değiştirdi.

Artık resmî iletişimde "Artificial Intelligence" yerine "Super Intelligence", yani "Süper Zekâ" denmesi isteniyor. Trump'a göre "artificial" kelimesi teknolojiyi olduğundan daha basit ve sahte gösteriyor.

Bir tarafta güvenliği şirketlerin kendi denetimine bırakan bir anlaşma, diğer tarafta devletin kullandığı dildeki değişiklik. Trump'ın yapay zekâ konusunda attığı son adımlar şimdilik bu iki başlık etrafında şekilleniyor.

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