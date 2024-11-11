YKS, ALES, DGS gibi sınavların sonuçlarının ve tercih listelerinin sızdırıldığı iddia edildi.

Ülkemizde ne yazık ki sık sık büyük veri sızıntıları gündem hâline geliyor. Bir kez daha vatandaşların verilerinin sızdırıldığı iddia ediliyor. Bu defa sızdırıldığı belirtilen veriler ise son beş yılın sınav sonuçlarına ait. Kişilerin girdikleri sınavlarda aldıkları puanlar, tercih sıraları ve hatta hangi bölümde kaç doğru kaç yanlış yaptıkları gibi verilerin bu sızıntı ile ortaya çıktığı ifade ediliyor.

İddialara göre sızdırılan bilgiler arasında 2019 yılından 2024 yılına kadar olan tüm sınavların sonuçları, sınavdaki doğru ve yanlışlarının sayısı, kazandığı üniversite gibi bilgiler yer alıyor. Sistemde ÖSYM sınavları, YKS, ALES, DGS ve Yökdil sınavlarının sonuçlarının yer aldığı belirtildi. Bu sınavların büyük kısmının (ALES, Yökdil gibi) sonuçları beş yıl geçerli oluyor.

Sızıntının seviyesi şu anda bilinmiyor

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, 2018 yılında girdiği ALES sınavının sonucunun, sınavdaki doğru yanlış sayısına kadar doğru çıktığını ifade etti. Bununla birlikte sızıntının ya da sızıntıya sebep olan olası bir saldırının boyutları tam olarak bilinmiyor.

Haskoıloğlu, hackerların emniyet tarafından kullanılan POLNET üzerinden veri sızıntısı başlattıklarını ifade ederken, "Kontrol ettiğimde bu senenin başında aldığım telefon numarasından ortaokulda aldığım ilk numaraya kadar her şey çıkıyor.

3 gün önce yeni bir numara aldıysanız maalesef o bile çıkıyor." şeklinde açıklama yaptı.