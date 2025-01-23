Tumblr uzun yıllardır deneysel olarak test ettiği Tumblr TV özelliğini resmen herkese sundu. Bu özellik, TikTok'a alternatif olmayı amaçlıyor.

Tumblr, 2015 yılında, yani neredeyse 10 yıl önce Tumblr TV isimli bir GIF keşfetme özelliğini deneysel olarak kullanıma sunmuştu. Ancak zamanla video desteği de kazanan bu özellik bugüne kadar tam olarak piyasaya sürülmemişti. Şimdi ise şirketten sürpriz bir şekilde böyle bir karar geldi.

Popüler platform, TikTok’un ABD’de yasaklarla karşı karşıya olduğu şu sıralarda Tumblr TV’yi resmen herkes için sunduğunu duyurdu. Özellik, TikTok’a rakip olmayı amaçlayacak.

Kaydırmalı sisteme sahip sistemde video ve GIF’ler görüntülenebilecek

Yapılan açıklamaya göre Tumblr TV ismini alacak yepyeni bir sekme, platforma varsayılan 3’üncü kısım olarak eklenecek ve herkes tarafından erişilebilir olacak. Buradan, tam ekranda yeni videoları ve GIF’leri görüntüleyebileceksiniz.

Ayrıca diğer kısa video formatları gibi Tumblr'ın video akışında da kaydırmalı sistem mevcut. Ancak gelen bilgilere göre özellikle de GIF’lerde pek kaliteli görüntüler yok. Ayrıca videoların da pek başarılı olmadığı aktarılmış. Çoğu video, dikey görüntülenme için biçimlendirilmediği için uygulamada garip duruyormuş.

Yani şimdilik pek de TikTok rakibi olabilecek bir özellik diyemeyiz. Belki de zamanla daha iyi hâle gelecektir. Yine de şirket, hâlihazırdaki kullanıcılarına ve yeni gelecek kullanıcılarına videoları da içeren farklı bir deneyim sunmak istemiş.