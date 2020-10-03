Yeni tip koronavirüs nedeniyle iş yapamayan birçok dev yolcu gemisi, İzmir'deki Aliağa tesislerinde parçalarına ayrılacak. Aliağa tesislerinde şu anda 5 geminin söküm çalışmasının devam ettiği, ilerleyen günlerde bu 5 gemiye 3 gemi daha ekleneceği söyleniyor.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla birlikte limanlarda kalan dev yolcu gemileri de birer birer sökülmeye başlandı. Geçtiğimiz yıllarda 22.000 tonluk bir dev olan İngiliz donanmasının 32 yıl boyunca kullandığı eski amiral gemisi Lusty'nin de parçalarına ayrıldığı gemi geri dönüşümünün merkezlerinden İzmir Aliağa'da şu an 5 geminin söküm çalışmaları devam ediyor.

Koronavirüs salgınıyla birlikte birçok dev yolcu gemisi de âtıl kaldı. Bazı yolcu gemilerinin salgına açık denizde yakalanması, içerisinde koronavirüs vakası tespit edilen gemileri hiçbir ülkenin kabul etmemesi ve gemilerdeki salgının hızla yayılması, yolcu gemilerinin imajını zedeledi.

Dev yolcu gemileri, Aliağa'da parçalarına ayrılacak:

2019 yılının sonlarında Çin'de baş gösteren virüs salgınının ne zaman biteceğine dair belirsizlik devam ediyor. Salgının gelecekte nasıl bir senaryoya bürüneceği ve ne zaman son bulacağının bilinmemesi, yolcu gemilerinin geleceğini de belirsiz kılıyor. Şimdiyse bu dev yolcu gemilerinden bazıları, sökülmek üzere İzmir'in Aliağa ilçesindeki tesislere çekiliyor.

Reuters haber ajansından paylaşılan habere göre salgını fırsata çeviren Türk gemi söküm sektörü, sene başında 700 bin ton olan 2020'de gemi sökümünden çelik elde etme hedefini 1,1 milyon tona yükseltti.

Şu anda Aliağa'da söküm çalışmaları devam eden 5 gemi olduğu, bu 5 gemiye 3 geminin daha ekleneceği belirtiliyor. Tesislerde, gemilerin metallerinin yanı sıra camları, zeminleri, korkulukları ve duvarları da sökülüyor.

ABD, Britanya ve İtalya'dan gemiler geldi:

Salgın öncesi dönemde ağırlıklı olarak kargo ve konteyner gemilerinin söküldüğü tesislerde şu an yolcu gemileri bulunuyor. Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği Başkanı Kamil Önal, bir yolcu gemisini tamamen söküp parçalara ayırmanın yaklaşık 6 ay zaman aldığını, tesislerde toplamda 2500 işçinin çalıştığını, bölgeye İtalya, ABD ve Britanya’dan gemilerin geldiğini söyledi.