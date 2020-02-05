Türk Hava Yolları'ndan Yolcuları Memnun Edecek Hizmet

Türk Hava Yolları (THY), seyahat programı esnek olan yolcuların bilet satın alımlarında elini rahatlatmak için fiyatı koru uygulaması başlattı. Yeni uygulamaya göre fiyat koruması yapan yolcu için bilet fiyatı, belirli süre boyunca değişmeden aynı kalacak.

Küresel havacılık sektörünün en büyük firmalarından biri olan Türk Hava Yolları (THY), yolcuları ilgilendiren çok önemli bir uygulamayı devreye soktu. Dünyanın 126 ülkesindeki 318 noktaya uçuş gerçekleştiren şirket, seyahat programları belli olmayan yolcular için ‘fiyat koru’ adında yeni bir uygulama başlattı.

Örneğin, bir yere uçacaksınız ve mükemmel bir fiyat yakaladınız; ancak seyahat programınız henüz netleşmedi. İşte tam bu noktada devreye ‘fiyat koru’ uygulaması giriyor. Söz konusu yenilik, seçtiğiniz biletin fiyatının belirli süre boyunca aynı kalmasını sağlıyor. Dahası, biletleme işlemi yaptığınızda dahi koruma sayesinde uygun fiyata uçabileceksiniz. Üstelik bu hizmetten yararlanmak için ekstra bir para da ödemenize gerek yok.

THY, Miles&Smiles Classic Plus, Elite, Elite Plus üyelerinin uçuşa kalan süreye ve üyelik statülerine bağlı olarak belirlenen süreler boyunca söz konusu hizmetten tamamen ücretsiz olarak faydalanabileceğini açıkladı. Diğer yolcular ise standart korumada uçuşuna kalan süreye bağlı olarak belirli bir tutar karşılığında fiyatı sabitleyebilecek; ancak biletleme durumunda ödedikleri tutar iade edilecek.

THY’nin fiyat koruma hizmetinden yararlanmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz: