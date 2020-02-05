Türk Hava Yolları'ndan Yolcuları Memnun Edecek Hizmet

Küresel havacılık sektörünün en büyük firmalarından biri olan Türk Hava Yolları (THY), yolcuları ilgilendiren çok önemli bir uygulamayı devreye soktu. Dünyanın 126 ülkesindeki 318 noktaya uçuş gerçekleştiren şirket, seyahat programları belli olmayan yolcular için ‘fiyat koru’ adında yeni bir uygulama başlattı.
Örneğin, bir yere uçacaksınız ve mükemmel bir fiyat yakaladınız; ancak seyahat programınız henüz netleşmedi. İşte tam bu noktada devreye ‘fiyat koru’ uygulaması giriyor. Söz konusu yenilik, seçtiğiniz biletin fiyatının belirli süre boyunca aynı kalmasını sağlıyor. Dahası, biletleme işlemi yaptığınızda dahi koruma sayesinde uygun fiyata uçabileceksiniz. Üstelik bu hizmetten yararlanmak için ekstra bir para da ödemenize gerek yok.
THY, Miles&Smiles Classic Plus, Elite, Elite Plus üyelerinin uçuşa kalan süreye ve üyelik statülerine bağlı olarak belirlenen süreler boyunca söz konusu hizmetten tamamen ücretsiz olarak faydalanabileceğini açıkladı. Diğer yolcular ise standart korumada uçuşuna kalan süreye bağlı olarak belirli bir tutar karşılığında fiyatı sabitleyebilecek; ancak biletleme durumunda ödedikleri tutar iade edilecek.
THY’nin fiyat koruma hizmetinden yararlanmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
- Uçak bileti satın alma işlemine başlayın.
- Uçuş seçiminizi yaptıktan sonra Fiyatı Koru butonunu işaretleyin.
- Yolcu bilgilerini doldurun ve fiyat koruma paketlerinden birini seçin.
- Kredi kartı bilgilerinizi girin ve hizmet bedelini ödeyin.
- Fiyat koruma işleminiz tamamlanınca uçak bileti fiyatınız opsiyon süresi boyunca aynı kalacak.
- Fiyat koruma yaptığınız bileti satın almak için kişisel hesabınızdan Rezervasyonlarım bölümüne girin ve işleminizi tamamlayın.