Türk Hava Yolları (THY), personel kadrosunu gençleştirmek için önemli bir adım attı. Şirket, ‘AIRSTARTER’ adını verdiği program kapsamında, 1 Ocak 1994 ve sonrasında doğan üniversite öğrencileri için çeşitli alanlarda Part-Time iş ilanları yayınladı.

Dünyada en fazla noktaya uçan havayolu firması olan Türk Hava Yolları (THY), kapılarını gençlere açıyor. Şirket, hayata geçirdiği ‘AIRSTARTER Programı’ ile üniversite öğrencilerine birbirinden farklı alanlarda Part-Time çalışma imkanları sunuyor.

THY, yayınladığı iş ilanlarına başvuracak olan adayların hangi kriterlere sahip olması gerektiğini de açıkladı. Öncelikle, 1 Ocak 1994 ve sonrasında doğmuş olmanız ve en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3. sınıf öğrencisi olduğunuzu belgelemeniz gerekiyor. İyi derecede İngilizce bilme şartı aranan adaylardan, 100’lük sistemde en az 70, 4’lük sistemde en az 2,72 genel not ortalamasına sahip olması isteniyor.

THY, AIRSTARTER Programı kapsamında istihdam edilen kişilere 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 4. sınıfta eğitimlerine devam ederken, kısmi süreli olarak çalışma fırsatı sunulacağını belirtti. Süreci başarıyla tamamlayarak kısmi süreli istihdam edilen kişilerin Temmuz 2021 tarihinde mezun olmaları gerektiğini kaydeden THY, adayların İstanbul ve Ankara’daki ofislerde, haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere, haftada en fazla 30 saat çalışacağını söyledi. İstanbul'da çalışacak kişilerin İstanbul ve çevresinde; Ankara'da çalışacak kişilerin ise Ankara ve çevresinde öğrenim görüyor olması tercih edilecek.

Üniversite öğrencilerinin AIRSTARTER Programı ile Part-Time çalışabileceği alanlar arasında İnsan Kaynakları ve Destek Üniteleri, Kalite & Teknik, Mali, Operasyon, Planlama, Pazarlama & Satış, Turkish Cargo ve Yatırım & Anlaşmalar bulunuyor.

Adaylar başvuru sırasında nasıl bir yol izleyecek?

Yukarıdaki kriterleri taşıyan genç adayların, söz konusu ilanlara THY’nin kurumsal internet sitesi üzerinden başvurmaları gerekiyor. Öncelikle adaylar, site üzerinde bir profil oluşturacaklar. Daha sonra sınıf şartını belgeleyebilmek için, “Eğitim Bilgilerim” kısmında “Lisans” sekmesinde yer alan “Dosya Seç” butonundan öğrenci belgesini yükleyecek.

Ayrıca genel not ortalaması şartını belgeleyebilmek için de “Ana Sayfam” kısmında yer alan “Özgeçmiş Eklentileri” kısmından “Öğrenci Not Dökümü” yüklemeleri gerekecek. 1 Mart 2020 tarihine kadar yayında kalacak iş ilanları ile ilgili daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.