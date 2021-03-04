Uzay şirketi SpaceX'in ilk yıllarını anlatan bir kitap yayımlandı. "Liftoff" isimli bu kitapta, Falcon-1 projesinde SpaceX için çalışan Türk mühendis Bülent Altan'ın da görüşlerine yer veriliyor. Altan'a göre şirketin ilk yılları, hiç de kurumsal değilmiş.

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX isimli uzay şirketi, bugünlerde çok önemli görevler gerçekleştiriyor. Hatta şirket, gece saatlerinde de Mars ve Ay gibi Dünya dışı yerlere insan taşımayı amaçlayan Starship isimli roketiyle ilgili de teknik anlamda başarılı olan bir test gerçekleştirdi. Ancak şirket, bugünlere hiç de kolay gelmedi.

2002 yılında kurulan şirketin ilk projelerinden bir tanesi, Falcon-1'di. Kendine ait ufak bir fırlatma rampasına sahip olan roket, ilk uçuşunu 2006 yılında, Marshall Adaları Cumhuriyeti'nde bulunan Omelek Adası'nda gerçekleştirmişti. Yıllar içerisinde birkaç uçuş daha gerçekleştiren proje, şu sıralar önemini yitirmiş durumda. Şimdiyse bu projeyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Proje yıllarında Omelek Adası'nda çalışan Türk mühendis Bülent Altan'ın o dönemlerde neler yaşandığını anlatan bir kitap ortaya çıktı. Kitaba göre Elon Musk ve SpaceX, o yıllarda çalışanlarını pek de önemsemiyormuş.

SpaceX'in ilk günlerini anlatan kitap: Liftoff

Eric Berger tarafından kaleme alınan Liftoff (Kalkış) isimli kitap, Elon Musk'ın kurduğu SpaceX'in ilk günlerini anlatıyor. O yıllarda neler yaşandığının gözler önüne serildiği kitapta, o yıllarda SpaceX için çalışan Altan'ın da görüşlerine yer veriliyor. Altan'ın kitaba yaptığı açıklamalar, şirketin o yıllarda pek de kurumsal olmadığını gösteriyor.

Bülent Altan'ın yaptığı açıklamalara göre Omelek'teki ilk yıllarda, lojistik destek yok denecek kadar azmış. Özellikle de yemek konusunda sıkıntı çektiklerinden bahseden Altan, 2005 yılında ise mühendisler ve işçilerle bir araya gelerek grev başlattıklarını söylüyor. “Omelek’te tüm gücümüz elimizden alınmış köleler gibi hissettik.” ifadelerine yer veren Türk mühendis, greve başladıktan sonra da "vahşi hayvanlar" gibi yemek beklemeye başladıklarını, kendilerine bir uçaktan donmuş tavuk kanadı ve sigara atıldığını ifade ediyor. Süreç, Falcon-1'in üçüncü ve başarılı olan fırlatmasının ardından biraz daha iyileşmiş ve SpaceX, adadaki çalışanlarına soğutmalı bir deniz minibüsü yollamış. Bu deniz minibüsünde sınırsız içecek ve iyi stoklanmış olan tonla gıda varmış...