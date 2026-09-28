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Türk Oyun Sektörü 2,76 Milyar Dolarla Küresel Pazarın %5'ine Ulaştı: Tam %450 Büyüme!

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Türk oyun geliştiricileri, 2025'te 2,76 milyar dolar gelir elde ederek küresel mobil oyun pazarındaki payını %5'e yükseltti.

Türk Oyun Sektörü 2,76 Milyar Dolarla Küresel Pazarın %5'ine Ulaştı: Tam %450 Büyüme!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Adjust tarafından yayımlanan "Türkiye 2026 Mobil Uygulama Trendleri Raporu", ülkenin dijital dönüşümde ulaştığı çarpıcı boyutları göz önüne seriyor.

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87,7 milyonluk nüfusunun 81,9 milyonunun aktif mobil bağlantı kullandığı Türkiye; %88,3 internet kullanımı ve %93,3 mobil penetrasyon oranıyla dünyanın en bağlantılı pazarlarından biri konumunda bulunuyor. Rapor, Türkiye'nin artık sadece teknoloji tüketen değil; oyun, yapay zeka ve e-ticaret alanlarında küresel ölçekte değer üreten dev bir güce dönüştüğünü gösteriyor.

İçerikten Görseller

Türk Oyun Sektörü 2,76 Milyar Dolarla Küresel Pazarın %5'ine Ulaştı: Tam %450 Büyüme!
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Türk oyun sektöründen küresel büyüme rekoru

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Rapordaki en dikkat çekici detaylardan biri Türk mobil oyun sektörünün sergilediği devasa sıçrama oldu. 2020 yılında 504 milyon dolar olan Türk oyun geliştiricilerinin küresel geliri, 2025 yılında %450 artış kaydederek 2,76 milyar dolara yükseldi. Bu performans, Türkiye’nin küresel mobil oyun pazarındaki payını %1’den %5’e taşıdı.

Yerli oyuncuların yurt içinde harcadığı 347 milyon dolar ile karşılaştırıldığında, Türkiye'nin net bir şekilde oyun satın alan değil, dünya pazarlarına oyun ihraç eden bir ülke konumuna geldiği netleşiyor. Sektörün amiral gemilerinden Dream Games, tek başına 2025'te 1,7 milyar dolar gelir elde ederken, stüdyonun popüler oyunları Royal Match ve Royal Kingdom'ın toplam geliri lansmanlarından bu yana 5,2 milyar doları aştı. Adjust verilerine göre 2026'nın ilk yarısında mobil oyun oturum süreleri de iki yılda %8 artarak ortalama 33,69 dakikaya ulaştı.

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