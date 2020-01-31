PlayStore'da Bazı Popüler Oyunlar Yüzde 90 İndirime Girdi

Türk Telekom, 4 Şubat tarihine kadar geçerli olmak üzere oyun mağazası Playstore'da yüzde 90'a varan indirime gitti. Günümüzün bazı popüler oyunları, kampanya dahilinde oldukça uygun fiyatlara alınabiliyor.

Türk Telekom, haberlerimizde daha çok bir mobil operatör ya da internet servis sağlayıcı olarak yer alsa da bu kez bir oyun indirim haberi karşımıza çıkmış durumda. Türk Telekom’un resmi oyun platformu olan Playstore, 4 Şubat tarihine kadar geçerli olacak yeni bir kampanya başlattı.

Türk Telekom’un yeni Playstore kampanyasında popüler bazı oyunlarda %90’a varan indirimler sağlanıyor. Üstelik indirim yapılan oyunlar arasında Football Manager 2020, PES 2020, Mortal Kombat 11 gibi güncel oyunlar da yer alıyor. Dolayısı ile Türk Telekom’un yeni indirim kampanyasının oyunseverler tarafından beğeni toplayacağını öngörebiliriz.

Playstore, halihazırda Türk Telekom kullanıcısı olan abonelerine ise ekstra avantajlar sağlıyor. Buna göre Türk Telekom kullanıcısı olan Playstore kullanıcıları, indirime giren oyunları internet faturalarına ek 12 ay taksit seçeneği ile alabiliyorlar. Kampanya kapsamında oyuncu ekipmanları ve PlayStation oyunlarının da indirimde olduğunun altını çizelim. Türk Telekom Playstore'daki tüm kampanyalara buradan ulaşabilirsiniz.

Türk Telekom’un Playstore’da indirimli olarak sunduğu oyunlar