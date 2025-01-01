Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türkiye genelinde 300 Mbps'i aşkın hız sunabilecek alt yapıya sahip olduklarını açıkladı.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, 2025 yılına Mardin Organize Sanayi Bölgesi'ne 1 Gbps hız sağlayacak fiber altyapı çalışmalarının gerçekleştirildiği saha çalışmasında, teknik çalışanlarla birlikte girdi. Yapılan açıklamaya göre 1 Ocak 2025 itibarıyla Türkiye genelindeki toplam Türk Telekom fiber altyapı uzunluğu 474 bin kilometreye ulaştı.

Çalışma alanında açıklamalarda bulunan Ümit Önal, "herkes için erişilebilir yüksek hızda internet sunmak amacıyla Türkiye'nin en doğusundan en batısına, en güneyinden en kuzeyine kadar her köşesini fiber ağlarla ördüklerini" ifade ederken şu açıklamalarda bulundu:

"9 milyondan fazla eve 1 Gbps erişim sağlanıyor"

Türkiye'nin tüm illerinde sokaklara, binalara, evlere kadar fiber ulaştırıyoruz. Türkiye genelinde ortalama 300 Mbps'i aşan hız verebilecek altyapı kapasitesine sahibiz. 9 milyondan fazla haneye 1 Gbps erişim hızı sağlıyoruz. Bugün Mezopotamya'nın tarihine ışık tutan, bölgenin kültürel mirasının önemli bir parçasını oluşturan Mardin'in Dara Antik Kenti'nde saha ekiplerimizle birlikte yeni yıla 'merhaba' dedik.

Bu zengin tarihi geçmişe sahip bölgede saha ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla Mardin'in fiber ağ dönüşümünde yüzde yüze yaklaştık. Kent merkezini, ilçeleri ve köyleri de kapsayacak şekilde yaptığımız çalışmalarla, Mardin'de kullanıcılara sunabildiğimiz ortalama erişim hız kapasitesini Türkiye ortalamasının üzerine yükselterek, 487 Mbps'ye taşıdık.

Bu arada SpeedTest verilerine göre Türkiye'de ortalama geniş bant internet indirme hızının 48.00 mbps, yükleme hızının 14.43 mbps olduğunu belirtelim. Türkiye bu sonuçlarla dünya çapında 102. sırada yer alıyor.