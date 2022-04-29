Türk Telekom, Yenilenmiş Telefon Satışına Başladı

Akıllı telefonlara erişmek birçok kişi için imkânsız hale gelmişken Türk Telekom, erişimi kolaylaştıracak bir uygulamaya imza attı. Türk Telekom, mağazalarında yenilenmiş telefon satışına başladığını duyurdu.

Ülkemizde özellikle döviz kurundaki artışla birlikte sıfır akıllı telefonlara erişmek günden güne zorlaşırken, yenilenmiş ikinci el telefon sektörüne olan rağbet artmaya devam ediyor. Bu kapsamda ülkemizde hizmet veren kuruluşların sayısı her geçen gün artıyor. Bu kuruluşlar arasına son katılan isimse Türk Telekom oldu.

Türk Telekom, mağazalarında yenilenmiş ikinci el telefonları müşterileriyle buluşturmaya başladığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Türk Telekom mağazalarında satılmaya başlayacak olan ürünler, ‘yeni gibi’ ve ‘çok iyi’ olarak kategorize edilecekler. Ayrıca her cihaz, 1 yıl yenileme merkezi garantisi altında piyasaya sürülecek.

12 aya varan taksitlerle alınabilecek

Söz konusu telefonlar, Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen yenileme merkezleri tarafından TSE standartlarında, güvenilir ve tüm aşamaları kayıt altında olan bir süreç işletilerek yenileme işlemine tabi tutuluyor. Ürünlerde önceki kullanıcıya ait tüm bilgiler geri döndürülemez şekilde yok ediliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Telekom Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, akıllı telefona erişimin kolaylaştırılmasını hedefleyen bu proje hakkında şunları söyledi:

“Bizler de satış kanallarımızda müşterilerimize sunduğumuz yüzde 1 KDV fırsatı ile bu projeye avantajlı tekliflerle katılıyoruz. Bu yıl, müşterilerin akıllı cihazlarda çok çeşitli ihtiyaçlarını karşılayarak, ek avantajlar getireceğimiz yeni bir döneme girdik. Yenilenmiş ikinci el akıllı telefonlar, Türk Telekom çatısı altında avantajlı fiyatlarla ve 12 taksite varan taksit seçeneklerinin yanında yenileme merkezi tarafından sağlanacak 1 yıllık garanti seçenekleriyle Türk Telekom mağazalarında sunuluyor.”

Türk Telekom’un yenilenmiş telefonları, 12 taksite varan taksit seçenekleriyle satın alınabilecek.