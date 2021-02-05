Türk oyun geliştiricilerinin uluslararası başarılarını sıklıkla duymaya devam ettiğimiz şu dönemde bir başarı hikâyesi de CatPath ekibinden geldi. oFON ekosisteminde yer alan CatPath ekibi, Joust Run isimli oyunlarıyla pek çok ülkede AppStore'un üst sıralarına tırmanmayı başardı.

Günümüzde en çok oynanan mobil oyun türünün hypercasual oyunlar olduğu su götürmez bir gerçek. Dünyada birçok geliştirici şirket kısa vadeli ancak bu süre içinde milyonlarca kişi tarafından indirilen bu oyunları geliştirerek milyonlar kazanıyor. Tabii hypercasual oyun geliştirmenin de ayrı bir zorluğu bulunuyor: Rakipleri elemek.

Bugünse ülkemizdeki geliştirici bir şirket, hypercasual oyunuyla uluslararası çapta rakiplerini elemeyi başardı. tiplay studio ve Rollic Games tarafından başlatılan oFON ivmelendirici programa 2020 yılında dahil olan CatPath ekibinin geliştirdiği Joust Run isimli oyun, ABD başta olmak üzere birçok ülkede AppStore'da en çok indirilen oyunlar arasında yer aldı.

Joust Run, hypercasual türünde rakiplerinin çoğunu elemeyi başardı:

Rollic Games'i 168 milyon dolara satın alan dev şirket Zynga Inc. tarafından AppStore'da yayınlanan Joust Run, engellerden kaçtığınız, düşmanları alt ettiğiniz ve puan toplayarak durmadan koştuğunuz bir mobil oyun olarak listeleniyor. AppStore'da 5 üzerinden 4,6 derecelendirmeye sahip olan ve olumlu yorumlar toplayan oyun, Android kullanıcıları tarafından da oynanabiliyor.

Joust Run, geliştirici ekibin içinde bulunduğu oFON ivmelendirici programının ilk hit oyunu olmayı başardı. 2019 yılında kurulan oFON, hypercasual oyun sektörüne girmek isteyen tüm mobil oyun girişimcilerine hem maddi anlamda hem de teknik anlamda birçok hizmet sunuyor. Ayrıca GAN'la yaptığı işbirliğiyle ekosistemi uluslararası düzeye taşıyor.

Uluslararası başarı elde eden Joust Run'ın geliştiricisi CatPath, Hypercasual oyun dünyasında bulunan veya bu dünyaya atılmak isteyen oyun geliştiricileri içinse değerli bir açıklama yaptı. oFON'da elde ettikleri tecrübeyi anlatan ekip, "Ortaya bir şeyler koymuş olmak için değil, başarı getirebilecek ürünler üretmek için çalışmanın gerekliliğini anladık." diyerek aslında tüm oyun geliştiricilerine bir tavsiyede bulundu.