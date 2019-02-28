Turkcell'in Dronecell Projesi, Airbus'ın Radarına Girdi

Türkiye'nin dijital operatörü Turkcell, Lifecell servisleri ile MWC 2019'da gövde gösterisi gerçekleştirirken, Dronecell ile dünya devlerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Mobil Dünya Kongresi’nde sergilemiş olduğu yenilikçi teknolojileri ve uluslararası iş birlikleriyle dikkatleri üzerine çeken Turkcell, acil durum ve afetlerde hayat kurtarmak ve kesintisiz iletişim sağlamak amacıyla geliştirdiği Dronecell ile başta dünyanın en büyük havacılık şirketlerinden biri olan Airbus olmak üzere dünyaca ünlü şirketlerin ilgisini çekmeyi başardı.

Yapılan açıklamaya göre 120 metre yükseklikten 5 kilometrekarelik bir alanda 4,5G hizmeti veren Dronecell için aralarında Airbus’ın da bulunduğu pek çok global şirket Turkcell’e birlikte çalışma teklifinde bulundu. Konutla ilgili açıklamalarda bulunan Turkcell Proje Yöneticisi Selçuk Kandemir şu şekilde konuştu;

“Bu sene fuar kapsamında müthiş bir ilgi var. Dronecell arama-kurtarma ve acil durumlar için tasarlandı. Dışarıdan gelen misafirler, sistemle inanılmaz ilgilendiler. Dronecell'i, kapsamanın hiç olmadığı yerlerde ses ve data hizmeti vererek, insanların hayatlarını kurtarmak için tasarladık. Fuar kapsamında yurt dışındaki operatörlerden, çeşitli firmalardan bizimle beraber çalışmak isteyenler oldu.

Airbus'dan iki kişi geldi, projemizi anlattık, projeyle ilgilendiler. Onlarla bir çalışma yapabiliriz. Bunun haricinde aralarında İran, Arjantin, Kolombiya'nın olduğu farklı ülkelerden 5'in üzerinde firma teklifte bulundu, sistemi almak için. Yazışmaya başlayacağız, ortak bir çalışmadan sonra sonuca bağlayacağız.”