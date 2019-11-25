Turkcell'in, Fiyatı 8000 TL'yi Bulan Özel Numaraları Satışta

Türkiye’nin en büyük operatörlerinden biri olan Turkcell, resmi internet sitesi üzerinden ‘Özel Numaralar’ adında yeni bir satış kanalı oluşturdu. Müşterilere özel kurye ile teslim edilen numaraların fiyatları 2999 TL ile 7999 TL arasında değişiyor.

İnternet sitesi üzerinden giyilebilir teknoloji ürünlerinden oyuncu ekipmanlarına, akıllı telefonlardan bilgisayarlara kadar birçok ürünü müşterilerle buluşturan Turkcell, şimdi de özel GSM numarası satmaya başladı. Bugün itibarıyla internet sitesinde ‘Özel Numaralar’ adında yeni bir sekme oluşturan şirket, 183 farklı GSM numarasını 2999 TL ile 7999 TL arasında değişen fiyatlardan satışa sundu.

Sana Özel, Özel Seri, Şehrine Özel ve Takımına Özel olmak üzere dört farklı kategoride satılan özel numaralar, internet üzerinden peşin olarak satın alınabiliyor. Özel kurye ile teslim edilen bu hatlar arasında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kuruluş yılları ile biten numaralar da bulunuyor.

Şehrine Özel kategorisinde ise yaşadığınız yerin plaka kodu ile biten GSM hatları satın alabiliyorsunuz. Turkcell’in 7999 TL gibi astronomik bir fiyattan satışa sunduğu numaraların bazıları 3333, 4444, 5555, 6666, 5656 ve 8181 gibi rakamlarla bitiyor.

Turkcell, satışa çıkardığı 183 özel numaradan bir tanesini satın alan müşterilerine kullandıkları tarifelerine ek olarak 4 ay boyunca geçerli aylık 2GB internet hediye edeceğini söylüyor. Satın aldığınız GSM hattı, özel kurye yoluyla adresinize ulaştırılıyor. Teslimat gerçekleştikten kısa bir süre sonra ise söz konusu numara Turkcell tarafından aktif hale getiriliyor.Turkcell’in satışa çıkardığı özel numaralara buradaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.