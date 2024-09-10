Turkcell, Üç İştirakini 524 Milyon Dolar Karşılığında Sattı

Turkcell, Ukrayna’daki Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower’ı 524 milyon dolara DVL Telecom’a sattı. Satış sonrası Turkcell'in Ukrayna’daki varlığı sona erdi.

Turkcell, Ukrayna’daki bağlı ortaklıklarını NJJ Holding grup şirketi DVL Telecom’a sattı. Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower’ın tamamının devri, 524 milyon dolar karşılığında gerçekleşti. Böylece Turkcell’in Ukrayna pazarındaki varlığı sona erdi, bu bölgede herhangi bir operasyon yürütmeyecek.

Satış işlemi 20 Aralık 2023 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ve bağımsız üyelerin onayı doğrultusunda tamamlandı. Turkcell, satış bedelinin, kapanış tarihi itibarıyla hazırlanacak finansal raporlara göre nihai hale getirileceğini açıkladı. Şirket KAP’a yaptığı açıklamada 524 milyon dolar ödendiğini duyurdu.

Turkcell’in Ukrayna’daki varlığı resmen sona erdi

Bu işlemle birlikte Turkcell’in Ukrayna’daki tüm iştirakleri, telekomünikasyon ve müşteri ilişkileri yönetimi gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin tamamı DVL Telecom’a devredildi. Turkcell’in bu iştiraklerdeki oy hakları da sıfırlandı ve bağlı ortaklık ilişkisi sona erdi.

Turkcell’in Ukrayna’daki operasyonları tamamen sona erdi. Satışın ardından oluşacak kâr veya zararın kesin miktarı, kapanış tarihindeki finansal raporlarla netleşecektir.