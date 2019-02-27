İspanya’da düzenenlen Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeniliklerini peş peşe duyurmaya devam eden Turkcell, yerli baz istasyonlarını üreten Ulak Haberleşme ile anlaşma yaptı. Anlaşmanın detaylarına ve açıklamalara değiniyoruz.

Ülkemizin önde gelen haberleşme şirketlerinden Turkcell, mobil ağlardaki dönüşüme uyum sağlamak için yerli ve milli baz istasyonlarını kullanacak. Firma, baz istasyonları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde kurulan Ulak Haberleşme ile anlaşma yaptığını duyurdu.

Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde duyurulan anlaşmaya göre TurkceLl, önümüzdeki 4 yıl boyunca tam 2650 adet Ulak baz istasyonuyla hizmet sunacak. Baz istasyonları kurulumuna Türkiye’nin kuzeyinden başlanacak, istasyonlar zamanla tüm ülkeye yayılacak.

Turkcell ve Ulak Haberleşme’nin anlaşması konusunda açıklama yapan Bakan Cahit Turhan, teknolojik, ekonomik ve siber güvenlik açısından oldukça önemli bir adım atıldığını söyledi.

Bakan Turhan, 5G teknolojisine sahip Ulak baz istasyonlarının yaygınlaşması için öncelikle 4.5 G istasyonlarıyla yaygınlaşmanın önemini vurguladı. Aynı zamanda diğer operatörlerin de Ulak sistemlerini kullanmasını beklediğini dile getirdi.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Türkiye’nin 5G teknolojisinde söz sahibi olması için çok önemli bir adım attıklarını vurguladı. Akça, “Yüksek teknolojiyi sadece kullanan taraf olmakla kalmayıp aynı zamanda bu alanlarda ürettiğimiz yerli ve milli çözümlerle dünyada söz sahibi olmayı amaçlıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Sözlerine Turkcell’in AR-GE yatırımlarıyla devam eden Akça, “Birlikte çıkmış olduğumuz bu yolda Ulak ile gelinen noktayı görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. İnanıyoruz ki Türk mühendislerinin bu alanda geliştireceği teknolojiler dünya çapında da rekabet edebilecek güçte olacaktır” dedi.