Bu yıl 12. kez gerçekleştirilen AVM’lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Markalar Araştırması ile Türkiye'deki tüketicilerin en beğendiği markalar belli oldu.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research Company’nin bu yıl 12. kez gerçekleştirdiği "AVM’lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Markalar” Araştırması’nın 2019-2020 yılı sonuçları açıklandı. 25 yaklaşık 2 bin 400 kişi ile yüz yüze görüşme metoduyla yapılan araştırma ile 15 farklı kategoride en beğenilen markalar belirlendi.

"Kadın giyim", "erkek giyim", "günlük spor giyim", "çocuk giyim", "bebek ürünleri-oyuncak", "spor malzemeleri", ayakkabı-çanta, "kişisel bakım-kozmetik", ev tekstili-dekorasyon", "teknoloji perakendeciliği", "teknoloji üretici", "aksesuar", "self servis restoran", "restoran ve kafe" kategorilerinin yanı sıra "En Beğenilen Anchor Mağaza Ödülü", "COVID Özel Ödülü" ve "En Beğenilen Marka Yüzü Ödülü" kategorilerinde ödüller, 11 Şubat’ta gerçekleştirilen ödül töreninde sahiplerini buldu.

Kategorilere göre AVM'lerde en beğenilen markalar (2019 - 2020)

Günlük Spor Giyim - LC Waikiki - Mavi

- LC Waikiki - Mavi Bebek Ürünleri/Oyuncak - Joker - Toyzz Shop

- Joker - Toyzz Shop Spor Malzemeleri - Adidas - Decathlon

- Adidas - Decathlon Teknoloji Perakendeciliği - Teknosa - Teknosa

- Teknosa - Teknosa Aksesuar - Atasay - Zen Pırlanta

- Atasay - Zen Pırlanta Self Servis/Restoran - Burger King

- Burger King Ayakkabı/Çanta - Flo - Derimod

- Flo - Derimod Kişisel Bakım/Kozmetik - Gratis - Gratis/Watsons

- Gratis - Gratis/Watsons Ev Tekstili/Dekorasyon - Madame Coco - English Home

- Madame Coco - English Home Çocuk Giyim - LC Waikiki - LC Waikiki

- LC Waikiki - LC Waikiki Kafe - Starbucks - Kahve Dünyası

- Starbucks - Kahve Dünyası Teknoloji Üreticisi - Samsung - Vestel

- Samsung - Vestel Restoran - HD İskender - Günaydın Restaurantları

- HD İskender - Günaydın Restaurantları Erkek Giyim - Altınyıldız Classics/Kiğılı - Kiğılı

- Altınyıldız Classics/Kiğılı - Kiğılı Kadın Giyim - Zara - Koton/LC Waikiki

- Zara - Koton/LC Waikiki Anchor Mağaza - Teknosa - Teknosa

- Teknosa - Teknosa COVID-19 Özel Ödülü - Decathlon

- Decathlon En Beğenilen Marka Yüzü - Beyazıt Öztürk/Vestel

Şubat 2021 itibarıyla Türkiye'de yaklaşık 441 alışveriş merkezinin (AVM) faaliyet gösterdiğini ifade eden Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Prof. Dr. Hüseyin Altaş, AVM’lere yatırım 1250 milyar dolara ulaştığını ifade ederken; “Yıllık 25 milyar TL ciro elde etmekle beraber 600 bini doğrudan olmak üzere 3 milyona ulaşan bir istihdam büyüklüğüne sahip olan bir sektörümüz var. Ülkemizin ekonomisinin lokomotiflerinden biri konumundayız.” şeklinde konuştu.

Araştırmanın kapsamı hakkında konuşan Akademetre Kurucu Ortağı Dr. Halil İbrahim Zeytin ise yaptığı açıklamalarda, “Bu yıl 2019 ve 2020 ödüllerini birlikte veriyoruz. Aralık 2019’da ziyaretçiler ile yüzü yüzü görüşmeler sonucunda ölçümlemeyi gerçekleştirdik. Aralık 2020’de ise ziyaretçiler ile çevrim içi şeklinde ve tamamı kayıt altına alınarak ölçümlemeleri tamamladık. Araştırmanın kapsamına 25 ilimizi aldık çünkü 4 tanenin üzerinde alışveriş merkezi olarak illerimizi baz almak durumunda kaldık. 2 bin 400 alışveriş merkezi müşterisinin katılımı ile araştırmamızı gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.