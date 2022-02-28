Türkiye, Avrupa'nın En Fazla Gökdelenine Sahip Ülkesi

Yüksek Binalar ve Kentsel Habitat Konseyi’nin paylaştığı Şubat 2022 verileri, Türkiye'nin gökdelen sayısında Avrupa'da birinci sırada yer almaya devam ettiğini gösterdi. En fazla gökdelene sahip Avrupa şehri de İstanbul oldu.

Çarpık kentleşme sorunu ve şehir siluetlerinin bozulduğu tartışmalarına ev sahipliği yapmaya devam eden Türkiye, Yüksek Binalar ve Kentsel Habitat Konseyi’nin (CTBUH) Şubat 2022 verilerine göre Avrupa’da bir konuda liderliği taşımaya devam ediyor. Paylaşılan veriler, Türkiye’nin gökdelen sayısında Avrupa’da birinci sırada olduğunu gösterdi.

CTBUH Şubat 2022 verilerine göre Türkiye, günümüzde boyu 150 metreden yüksek olan toplamda 67 gökdelene ev sahipliği yapıyor. Listenin ikinci sırasında 51 gökdelen ile Rusya bulunurken, Almanya 20 gökdelen ile 5. sırada, Hollanda ise 6 gökdelen ise 8. sırada yer alıyor. Dünya geneline bakıldığındaysa Türkiye, ilk 15 ülke arasına girmeyi başarmış durumda. Bununla birlikte Türkiye, en fazla gökdelene sahip Avrupa şehirleri sıralamasında da birinciliği taşıyor.

Avrupa’da en fazla gökdelene sahip ülkeler (150 metre ve üzeri)

Türkiye – 67 Rusya – 51 İngiltere – 33 Fransa – 24 Almanya – 20 İspanya – 13 Polonya – 12 Hollanda, İtalya – 6 Avusturya – 3 İsviçre – 1 İsveç – 1

En fazla gökdelene sahip Avrupa şehirleri

İstanbul, Türkiye – 48 Moskova, Rusya – 46 Londra, Birleşik Krallık – 30 Frankfurt, Almanya – 17 Courbevoie, Fransa - 13

Dünyada en fazla gökdelene sahip ülkeler

Çin – 2.708 Amerika Birleşik Devletleri – 848 Birleşik Arap Emirlikleri – 310 Güney Kore – 272 Japonya – 269 Malezya – 140 Avustralya – 136 Endonezya – 128 Tayland – 124 Kanada – 122

14. Türkiye – 67