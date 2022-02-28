Türkiye, Avrupa'nın En Fazla Gökdelenine Sahip Ülkesi

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Avrupa'nın En Fazla Gökdelenine Sahip Ülke ve Şehirleri Açıklandı: İşte Avrupa'yı Geride Bırakan Türkiye ve İstanbul'daki Toplam Gökdelen Sayısı

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Yüksek Binalar ve Kentsel Habitat Konseyi’nin paylaştığı Şubat 2022 verileri, Türkiye'nin gökdelen sayısında Avrupa'da birinci sırada yer almaya devam ettiğini gösterdi. En fazla gökdelene sahip Avrupa şehri de İstanbul oldu.

Çarpık kentleşme sorunu ve şehir siluetlerinin bozulduğu tartışmalarına ev sahipliği yapmaya devam eden Türkiye, Yüksek Binalar ve Kentsel Habitat Konseyi’nin (CTBUH) Şubat 2022 verilerine göre Avrupa’da bir konuda liderliği taşımaya devam ediyor. Paylaşılan veriler, Türkiye’nin gökdelen sayısında Avrupa’da birinci sırada olduğunu gösterdi.

CTBUH Şubat 2022 verilerine göre Türkiye, günümüzde boyu 150 metreden yüksek olan toplamda 67 gökdelene ev sahipliği yapıyor. Listenin ikinci sırasında 51 gökdelen ile Rusya bulunurken, Almanya 20 gökdelen ile 5. sırada, Hollanda ise 6 gökdelen ise 8. sırada yer alıyor. Dünya geneline bakıldığındaysa Türkiye, ilk 15 ülke arasına girmeyi başarmış durumda. Bununla birlikte Türkiye, en fazla gökdelene sahip Avrupa şehirleri sıralamasında da birinciliği taşıyor.

Avrupa’da en fazla gökdelene sahip ülkeler (150 metre ve üzeri)

türkiye gökdelen

  1. Türkiye – 67
  2. Rusya – 51
  3. İngiltere – 33
  4. Fransa – 24
  5. Almanya – 20
  6. İspanya – 13
  7. Polonya – 12
  8. Hollanda, İtalya – 6
  9. Avusturya – 3
  10. İsviçre – 1
  11. İsveç – 1

En fazla gökdelene sahip Avrupa şehirleri

  1. İstanbul, Türkiye – 48
  2. Moskova, Rusya – 46
  3. Londra, Birleşik Krallık – 30
  4. Frankfurt, Almanya – 17
  5. Courbevoie, Fransa - 13
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Dünyada en fazla gökdelene sahip ülkeler

gökdelen

  1. Çin – 2.708
  2. Amerika Birleşik Devletleri – 848
  3. Birleşik Arap Emirlikleri – 310
  4. Güney Kore – 272
  5. Japonya – 269
  6. Malezya – 140
  7. Avustralya – 136
  8. Endonezya – 128
  9. Tayland – 124
  10. Kanada – 122

14. Türkiye – 67

Kaynak : https://tr.euronews.com/2022/02/28/turkiye-avrupa-da-gokdelen-say-s-bak-m-ndan-ilk-s-raya-yukseldi
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